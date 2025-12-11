Raid al Comisiei Europene la un sediu al celor de la Temu. Autoritățile verifică dacă retailerul chinez a primit sprijin ilegal

2 minute de citit Publicat la 17:44 11 Dec 2025 Modificat la 17:48 11 Dec 2025

Regulamentul UE privind subvențiile străine vizează companiile considerate că ar beneficia de avantaje competitive datorate ajutorului financiar oferit de guverne. sursa foto: Hepta

Sediul european al Temu din Dublin a fost percheziționat de autoritățile de reglementare ale UE, care investighează o posibilă încălcare a legislației privind subvențiile străine, scrie The Guardian.

Retailerul chinez, deja aflat în atenția Comisiei Europene pentru presupuse eșecuri în a preveni vânzarea de conținut ilegal pe aplicația și site-ul său, a fost vizat săptămâna trecută într-o acțiune desfășurată fără avertisment și fără vreo comunicare publică ulterioară.

„Putem confirma că Comisia a efectuat o inspecție neanunțată la sediul unei companii active în sectorul comerțului electronic din UE, în baza reglementării privind subvențiile străine”, a declarat, joi, un purtător de cuvânt al Comisiei.

Temu a fost contactat pentru un punct de vedere.

Sediul companiei este situat pe St Stephen’s Green, una dintre cele mai prestigioase zone din Dublin. Printre vecini se numără hotelul de cinci stele Shelbourne și Cantor Fitzgerald, o companie financiară americană.

Regulamentul UE privind subvențiile străine vizează companiile considerate că ar beneficia de avantaje competitive datorate ajutorului financiar oferit de guverne.

Anul trecut, UE a impus tarife de până la 38% pentru o serie de producători auto chinezi, după o investigație îndelungată derulată conform regulilor Organizației Mondiale a Comerțului.

Concluzia a fost că firmele respective primeau subvenții directe și indirecte din partea guvernului chinez, inclusiv sprijin pentru transportul mașinilor în Europa și pentru obținerea terenurilor destinate fabricilor.

Temu, care are aproximativ 116 milioane de utilizatori lunar în UE, afirmă că le oferă consumatorilor șansa de „a face cumpărături ca un miliardar”, conectându-i cu „milioane de vânzători, producători și branduri cu misiunea de a-i ajuta să ducă o viață mai bună”.

Comisia a deschis anul trecut o investigație privind Temu în baza Legii privind Serviciile Digitale (DSA) din 2022, legislația care reglementează platformele online.

Oficialii au declarat în iulie că rezultatele preliminare arată că Temu nu face suficient pentru a preveni vânzarea produselor ilegale.

„Temu tratează cu mare seriozitate siguranța și conformitatea produselor. Avem un sistem de verificare a vânzătorilor, monitorizare proactivă și eliminare rapidă a produselor periculoase, pentru a preveni, detecta și îndepărta articolele nesigure”, a declarat, la acel moment, un purtător de cuvânt al Temu.

Îngrijorările privind relația comercială dintre UE și China sunt în creștere, după ce cifrele publicate luna trecută au arătat că Germania a importat pentru prima dată mai mult din China decât a exportat.

Magnitudinea dezechilibrului a devenit evidentă și în datele publicate săptămâna aceasta, care arată că exporturile globale ale Chinei din primele 11 luni ale anului au depășit importurile cu peste 1.000 de miliarde de dolari (750 de miliarde de lire sterline).

O parte semnificativă din acest excedent a fost generată de livrările către UE, care anul trecut a înregistrat un deficit comercial de peste 350 de miliarde de dolari în relația cu China.

Se consideră că producătorii chinezi au direcționat mai multe produse către piețe non-SUA, ca răspuns la tarifele impuse de Washington, ceea ce a alimentat creșterea exporturilor către Europa, Australia și Asia de Sud-Est.