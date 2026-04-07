Ramzan Kadîrov și-a dat singur o medalie pentru ”contribuție la dezvoltarea științei”. Mai are una și pentru ”muncă în oncologie”

Familia lui Kadîrov și-a dat peste 150 de medalii și distincții. Foto: Hepta

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a primit medalia „Pentru contribuție la dezvoltarea științei”. El a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram. Premiul a fost înmânat de Dzhambulat Umarov, președintele Academiei de Științe din Cecenia. Kadîrov este primul laureat al acestei medalii. Realizările științifice specifice sau proiectele pentru care a fost premiat nu au fost specificate.

Aceasta este cel puțin a 38-a distincție pe care Ramzan Kadîrov a primit-o de la invazia Rusiei în Ucraina. De asemenea, el a fost recunoscut pentru „realizările sale științifice” în diverse domenii timp de mulți ani. În 2017, a primit Medalia Blokhin pentru muncă remarcabilă în oncologie, în 2021, Ordinul Avicenna pentru contribuția sa la dezvoltarea asistenței medicale și a științelor medicale, iar în 2022, Ordinul Meritului pentru Stomatologie, clasa I, scriu jurnaliștii de la Moscow Times.

De la începutul războiului, colecția lui Kadîrov a fost completată cu cel puțin 13 premii de la diverse organizații, inclusiv Ordinul Institutului Kurchatov și insigna „Centaur” din partea Consiliului Arhitecților Șefi din Rusia. În plus, Kadîrov a primit zece premii departamentale, inclusiv titlurile de „Lucrător Emerit al Complexului Agroindustrial” și „Excelent Ajutor”, acordate la interval de două zile. De asemenea, a fost numit de două ori Erou al Ceceniei.

În plus, Kadîrov, în vârstă de 49 de ani, are șase ordine din partea președintelui Vladimir Putin: „Pentru Merit față de Patrie” de gradele II, III și IV, Ordinul Alexandr Nevski, Ordinul Curajului și Onoarei, precum și medaliile „Pentru Apărarea Drepturilor Omului” și „Pentru Consolidarea Sistemului Penal Rus”.

De la începutul invaziei rusești în Ucraina, Ramzan Kadîrov și 29 de membri ai familiei sale au primit aproximativ 150 de premii diferite. Majoritatea au fost acordate chiar de ei înșiși.

Potrivit Serviciului Rus al BBC, peste 80 dintre rudele lui Kadîrov au deținut funcții de conducere în Cecenia , peste 30 fac parte din puterea executivă și peste 20 controlează forțele de securitate ale republicii. Cel puțin 11 alte persoane fac parte din organele legislative, inclusiv cele federale.