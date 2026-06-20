Război total între Trump și Meloni. Șefa guvernului Italiei îi sugerează lui Trump „să aibă grijă de propria popularitate”

Meloni a avut relaţii foarte bune cu Trump şi a fost singurul lider european invitat la a doua sa ceremonie de învestitură. Relația dintre cei doi a înghețat după ce Trump a declanșat războiul contra Iranului. Foto: Profimedia Images

Războiul declarațiilor între Giorgia Meloni și Donald Trump a continuat și în weekend, după ce președintele american a insultat-o pe prim-ministra Italiei spunând că aceasta „l-a implorat” să facă o poză cu el și că a făcut-o, într-un final, „de milă”. Giorgia Meloni i-a transmis lui Donald Trump să „aibă grijă” de propria popularitate și să nu mai se îngrijoreze de a ei.

„Aceste atacuri constante şi nejustificate sunt absurde. Cât despre popularitatea mea, faptul că sunt prietena ta nu a ajutat-o deloc, nici nu depinde de relaţia mea cu tine. Popularitatea mea depinde de capacitatea mea de a apăra interesul naţional al Italiei, iar aceasta este exact ceea ce am făcut mereu”, a scris Meloni într-o postare în engleză pe Instagram.

„La fel am procedat în ceea ce priveşte bazele militare americane din Italia. Folosirea lor este guvernată de acorduri pe care întotdeauna le-am respectat şi care nu vor fi încălcate atât timp cât eu sunt prim-ministru. Italia rămâne o țară suverană”, a adăugat Meloni, făcând referire la faptul că Italia a refuzat să-l lase pe Trump să folosescă bazele din Italia pentru războiul contra Iranului. Această decizie a guvernului de la Roma l-a înfurat pe președintele american.

„În orice caz, popularitatea mea nu te priveşte. Îţi sugerez să ai grijă de a ta”, a concluzionat Meloni în mesajul ei de pe rețelele sociale.

Într-o postare ulterioară, de data aceasta în italiană, ea a promis că nu va reveni asupra acestei dispute verbale cu Trump. Asta „pentru că eu cred în continuare în unitatea Occidentului şi nu cred că acesta este un spectacol demn de misiunea noastră”, a explicat Meloni.

Scandal diplomatic

Scandalul diplomatic Trump-Meloni a pornit după ce Trump a susținut, la sfârșitul săptămânii, că Meloni „l-a implorat” să facă o fotografie împreună. Meloni a dezmințit și s-a declarat „stupefiată”. În urma declarațiilor, guvernul Giorgiei Meloni a anulat o vizită planificată a vicepremierului Antonio Tajani la Washington.

„Popularitatea ei în Italia este la pământ, posibil pentru că a întors spatele Statelor Unite - o ţară care iubeşte şi protejează cu adevărat Italia - refuzând să împiedice Iranul să obţină sau să dezvolte o armă nucleară (deşi NATO a făcut acelaşi lucru, de altfel!)", a mai susţinut preşedintele american în acelaşi mesaj.

Mai mult, el i-a reproşat acum public şefei guvernului italian că, în timpul bombardamentelor americane asupra Iranului, nu a permis „utilizarea pistelor de aterizare italiene, ceea ce a provocat un inconvenient logistic major” pentru Forţele Aeriene americane, deşi, a continuat Trump, SUA contribuie anual cu sute de miliarde de dolari pentru a proteja Italia şi alţi „aşa-zişi” aliaţi din NATO.

Trump a susţinut în plus că Giorgia Meloni încearcă să se apropie de el din cauza scăderii popularităţii acesteia.

„Acum, după înfrângerea militară a Iranului în faţa SUA, ea vrea să fie din nou prietenoasă pentru a-şi «îmbunătăţi cifrele». Nu, mulţumesc!!”, şi-a încheiat el mesajul.