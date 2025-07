Războiul între Thailanda și Cambodgia continuă pentru a doua zi. Peste 100.000 de oameni sunt evacuați din casele lor

Schimbul de focuri de la granița Thailanda-Cambodgia a continuat și vineri, în a doua zi de ostilități deschise între cele două țări, relatează CNN. Oficialii din ambele țări raportează zeci de oameni uciși și peste 100.000 de civili evacuați din casele lor.

Tensiunile dintre cele două țări asiatice s-au accentuat de-a lungul ultimelor luni – disputa fiind pe mai multe secțiuni de graniță de-a lungul frontierei de 800 de kilometri.

Această frontieră, demarcată de Franța pe vremea când încă era imperiu colonial (stăpânitoare a entității coloniale Indochina Franceză), trece prin mai multe situri religioase semnificative pentru ambele țări și pe care ambele doresc să le controleze direct.

Primele ostilități au început în jurul orei locale 4:30, vineri, după ce Cambodgia a inițiat luptele folosind armament ușor și greu, conform colonelului Richa Sooksuwanon, purtătorul de cuvânt adjunct al armatei thailandeze.

Armata thailandeză a răspuns cu focuri de artilerie.

Confruntările directe au avut loc în două locuri din provincia Ubon Ratchathani și în unul din provincia Surin, conform armatei thailandeze, care și-a avertizat cetățenii să evite cu orice preț aceste zone.

Conform autorităților de la Bangkok, au fost trase focuri de armament greu și rachete dinspre Cambodgia.

Thailandezii și-au avertizat populația și că forțele sale fac operțiuni de eliminare de bombe și de recuperare de cadavre în districtul Kantharalak, care a fost lovitde rachete cambodgiene, joi.

Cel puțin 14 oameni au fost uciși până acum în Thailanda, majoritatea civili, conform ministerului sănătății de la Bangkok.

În Cambodgia, cel puțin un om a fost ucis, iar cinci au fost răniți, conform purtătorului de cuvânt pentru autoritatea locală din Oddar Meanchey, provincia de la graniță. Conform acestuia, tensiunile sunt încă puternice și vineri dimineață.

Peste 100.000 de thailandezi au fost evacuați din casele lor din cauza luptelor, în timp ce de cealaltă parte a graniței, în Cambodgia, 4.000 de oameni au fost evacuați.

Imagini video din Oddar Meanchey, de joi, arată oameni care fug în toiul nopții, aruncându-și bagajele în mașini sau dormind sub prelate.

As someone living in Cambodia, yesterday’s border clash didn’t feel far away.



People died—Thai civilians, including children—after Cambodian rocket fire reportedly struck border villages. That’s tragic and unacceptable. But it didn’t happen in a vacuum. Thai forces reportedly… pic.twitter.com/Yfw8Kd1EDt