Reacţia hilară a lui Zelenski după capturarea lui Maduro: "Dacă e posibil să tratezi aşa dictatorii, atunci SUA ştiu ce au de făcut"

Reacţia hilară a lui Zelenski după capturarea lui Maduro. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a insinuat, sâmbătă, că americanii ar trebui să procedeze cu Vladimir Putin aşa cum au făcut-o în cazul lui Nicolas Maduro, liderul venezuelean capturat şi dus în SUA pentru judecată. „Dacă este posibil să fie tratați astfel dictatorii, atunci SUA știu ce au de făcut în continuare”, a declarat Zelenski.

Liderul de la Kiev i-a sugerat lui Donald Trump să acţioneze similar şi cu Putin.

"Cum ar trebui să reacţionăm la ce s-a întâmplat în Venezuela? Ce putem spune? Dacă este posibil să fie tratați astfel dictatorii, atunci SUA știu ce au de făcut în continuare", a afirmat Zelenski zâmbind.

?If it is possible to deal with dictators like that, just like that, then the United States of America knows what to do next



Zelensky talking about Putin after Maduro's capture by the US: pic.twitter.com/iJ4Ea8ej1q — NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2026

Operațiunea SUA „Absolute Resolve”, executată cu precizie tactică, prin care Maduro a fost scos din Venezuela a fost executată cu precizie tactic, scrie The New York Times. Trump a lăudat rezultatul, însă au apărut întrebări mari despre legalitatea și justificarea acțiunilor SUA în Venezuela.

Nicolas Maduro a fost dus la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, potrivit mass-media americane. Centrul este cunoscut pentru faptul că găzduiește alți deținuți de profil înalt, printre care Ghislaine Maxwell și P. Diddy, cântărețul închis pentru prostituție.