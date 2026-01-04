Antena 3 CNN Externe Reacţia hilară a lui Zelenski după capturarea lui Maduro: "Dacă e posibil să tratezi aşa dictatorii, atunci SUA ştiu ce au de făcut"

Reacţia hilară a lui Zelenski după capturarea lui Maduro: "Dacă e posibil să tratezi aşa dictatorii, atunci SUA ştiu ce au de făcut"

M.P.
1 minut de citit Publicat la 11:47 04 Ian 2026 Modificat la 12:00 04 Ian 2026
poza in care apare Volodimir Zelenski
Reacţia hilară a lui Zelenski după capturarea lui Maduro. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a insinuat, sâmbătă, că americanii ar trebui să procedeze cu Vladimir Putin aşa cum au făcut-o în cazul lui Nicolas Maduro, liderul venezuelean capturat şi dus în SUA pentru judecată. „Dacă este posibil să fie tratați astfel dictatorii, atunci SUA știu ce au de făcut în continuare”, a declarat Zelenski.

Liderul de la Kiev i-a sugerat lui Donald Trump să acţioneze similar şi cu Putin.

"Cum ar trebui să reacţionăm la ce s-a întâmplat în Venezuela? Ce putem spune? Dacă este posibil să fie tratați astfel dictatorii, atunci SUA știu ce au de făcut în continuare", a afirmat Zelenski zâmbind.

Operațiunea SUA „Absolute Resolve”, executată cu precizie tactică, prin care Maduro a fost scos din Venezuela a fost executată cu precizie tactic, scrie The New York Times. Trump a lăudat rezultatul, însă au apărut întrebări mari despre legalitatea și justificarea acțiunilor SUA în Venezuela. 

Rezultatul a fost o acțiune rapidă și foarte bine coordonată, care l-a scos pe Maduro din țară fără pierderi de vieți în rândul americanilor. Trump a prezentat reușita ca pe un succes, în timp ce au crescut întrebările despre legalitatea și rațiunea intervenției.

Nicolas Maduro a fost dus la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, potrivit mass-media americane. Centrul este cunoscut pentru faptul că găzduiește alți deținuți de profil înalt, printre care Ghislaine Maxwell și P. Diddy, cântărețul închis pentru prostituție.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Volodimir Zelenski Venezuela Vladimir Putin

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close