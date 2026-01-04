Reacţia hilară a lui Zelenski după capturarea lui Maduro: "Dacă e posibil să tratezi aşa dictatorii, atunci SUA ştiu ce au de făcut"

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a insinuat, sâmbătă, că americanii ar trebui să procedeze cu Vladimir Putin aşa cum au făcut-o în cazul lui Nicolas Maduro, liderul venezuelean capturat şi dus în SUA pentru judecată. „Dacă este posibil să fie tratați astfel dictatorii, atunci SUA știu ce au de făcut în continuare”, a declarat Zelenski.
Liderul de la Kiev i-a sugerat lui Donald Trump să acţioneze similar şi cu Putin.
"Cum ar trebui să reacţionăm la ce s-a întâmplat în Venezuela? Ce putem spune? Dacă este posibil să fie tratați astfel dictatorii, atunci SUA știu ce au de făcut în continuare", a afirmat Zelenski zâmbind.
?If it is possible to deal with dictators like that, just like that, then the United States of America knows what to do next— NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2026
Zelensky talking about Putin after Maduro's capture by the US: pic.twitter.com/iJ4Ea8ej1q
Operațiunea SUA „Absolute Resolve”, executată cu precizie tactică, prin care Maduro a fost scos din Venezuela a fost executată cu precizie tactic, scrie The New York Times. Trump a lăudat rezultatul, însă au apărut întrebări mari despre legalitatea și justificarea acțiunilor SUA în Venezuela.
Rezultatul a fost o acțiune rapidă și foarte bine coordonată, care l-a scos pe Maduro din țară fără pierderi de vieți în rândul americanilor. Trump a prezentat reușita ca pe un succes, în timp ce au crescut întrebările despre legalitatea și rațiunea intervenției.
Nicolas Maduro a fost dus la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, potrivit mass-media americane. Centrul este cunoscut pentru faptul că găzduiește alți deținuți de profil înalt, printre care Ghislaine Maxwell și P. Diddy, cântărețul închis pentru prostituție.