Reacția lui Manfred Weber, liderul PPE, după anunțul moțiunii PSD-AUR: Suntem foarte îngrijoraţi de ultimele evoluţii din România

Foto: Getty Images

Preşedintele grupului Partidului Popular European (PPE) în Parlamentul European, Manfred Weber, şi-a exprimat, luni, la Strasbourg, îngrijorarea privind ultimele evoluţii din România, afirmând că Europa are nevoie de un partener care să obţină rezultate asupra agendei de reforme convenite.

„Suntem foarte îngrijoraţi de ultimele evoluţii din România. România are nevoie în acest moment de un guvern stabil care să conducă şi să decidă asupra problemelor şi Europa are nevoie de un partener în România capabil să obţină rezultate în cadrul bornelor convenite şi agendei de reforme decise împreună", a declarat Weber luni după-amiază pentru mai mulţi jurnalişti români, înainte de de şedinţa de grup a PPE din PE.

„Avem deja multe incertitudini şi de aceea nu trebuie să adăugăm o nouă incertitudine. Le cer tuturor să se comporte responsabil şi să-l susţină pe Ilie Bolojan pentru a putea avea cu adevărat un guvern stabil în România”, a făcut apel Weber, care este şi preşedinte al formaţiunii pan-europene PPE.

Siegfried Mureşan, vicepreşedinte al grupului, a declarat, anterior, într-un briefing, că situaţia apărută în urma ultimelor evoluţii politice din România va fi discutată la şedinţa de grup a PPE de luni de la Strasbourg.