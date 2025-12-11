„Relația noastră cu SUA s-a schimbat”. Mesajul transmis de Ursula von der Leyen, după atacul dur lansat de Trump la adresa UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Donald Trump nu ar trebui să se implice în democrația europeană, a declarat joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca reacție la atacul dur lansat recent de președintele SUA la adresa Europei, informează Politico.

„Nu este treaba noastră, când vine vorba de alegeri, să decidem cine va fi liderul unei țări, ci a oamenilor din acea țară. Aceasta este suveranitatea alegătorilor și trebuie protejată,” a spus von der Leyen.

„Nimeni altcineva nu ar trebui să intervină, fără niciun fel de îndoială,” a adăugat șefa Comisiei ca răspuns la o întrebare despre Strategia de Securitate Națională a SUA, publicată săptămâna trecută și care a stârnit revoltă în Europa.

Noua strategie a SUA susține că Europa se va confruntA cu „un declin civilizațional” în următorii 20 de ani, o narațiune care a rezonat bine cu liderii europeni de extremă dreapta, inclusiv premierul ungar Viktor Orbán, precum și cu propaganda rusă, notează Politico.

Von der Leyen a adăugat că a avut mereu „o relație de lucru foarte bună” cu președinții SUA și că o astfel de colaborare pozitivă „e valabilă și astăzi”.

„În adâncul sufletului, mă consider a fi o transatlanticistă convinsă. Dar ce e mai mai importan? Ce e mai important e să fim mândri că facem parte din Uniunea Europeană și să vedem care sunt punctele noastre forte pentru a putea face față provocărilor”.

„Deisgur, relația noastră cu Statele Unite s-a schimbat. De ce? Pentru că noi ne schimbăm. De aceea e atât de important să avem mereu în minte: care e postura noatră? Care e puterea noastră? Hai să lucrăm la astea. Și să ne mândrim cu asta. Să milităm penttru o Europă unită. Asta e sarcina noastră, să avem grijă de noi și să fim mândri de ceea ce suntem”, a spus von der Leyen.

Noua Strategie de securitate națională a președintelui SUA, Donald Trump, pe care Casa Albă a publicat-o în mare taină joi, conține o analiză brutală la adresa Europei, sugerând că aceasta se află într-un declin al civilizației.

Documentul spune tranșant că statele europene vor fi de nerecunoscut în următorii 20 de ani și se pune sub semnul întrebării calitatea de aliați de încredere ai SUA:

„Dacă tendințele actuale continuă, continentul va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puțin. Ca atare, este departe de a fi evident dacă anumite țări europene vor avea economii și armate suficient de puternice pentru a rămâne aliați de încredere. Multe dintre aceste națiuni își dublează eforturile pe calea actuală. Vrem ca Europa să rămână europeană, să-și recâștige încrederea în sine civilizațională”, se arată în documentul administrației Trump.

O versiune mai lungă a Strategiei Naționale de Securitate a Statelor Unite prevedea inițial și planul Administrației Trump pentru a destabiliza Uniunea Europeană, prin formarea unei alianțe cu patru țări europeni. Austria, Ungaria, Polonia și Italia au fost identificate drept state cu care SUA „ar putea colabora mai mult...cu scopul de a le îndepărta” de UE. Administrația SUA a negat existența unui astfel de document.