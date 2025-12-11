Trump vrea o alianță cu 4 state europene pentru a le „îndepărta” de UE. Planul, într-un document pe care Casa Albă nu îl recunoaște

4 minute de citit Publicat la 23:36 11 Dec 2025 Modificat la 23:36 11 Dec 2025

Strategia propune concentrarea relațiilor SUA cu câteva țări europene conduse de administrații și mișcări cu viziuni similare Administrației Trump. Foto: Getty Images

O versiune mai lungă a Strategiei Naționale de Securitate a Statelor Unite, consultată de site-ul Defense One, prevedea și planul Administrației Trump pentru a destabiliza Uniunea Europeană, prin formarea unei alianțe cu patru țări europeni. Austria, Ungaria, Polonia și Italia au fost identificate drept state cu care SUA „ar putea colabora mai mult...cu scopul de a le îndepărta” de UE. Casa Albă neagă existența acestui document și susține că singura Strategie de Securitate a SUA este cea făcută publică de Administrația Trump.

Această versiune a Strategiei de Securitate a SUA a circulat înainte să fie publicată documentul neclasificat de Casa Albă. Amintim că în document, Statele Unite spun că Europa se află în „declin civilizațional” și pune sub semnul întrebării calitatea statelor europene de aliați de încredere ai SUA.

Și în această versiune mai lungă, nepublicată, a Strategiei Naționale de Securitate a SUA sunt detaliate principalele direcții de acțiune sub Administrația Trump: competiția cu China, retragerea din apărarea europeană și un nou accent pe emisfera vestică. Acestea apar și în documentul făcut public de Casa Albă. Ultima direcție de acțiune însă, nu apare. Mai exact, în versiunea nepublicată, Administrația TRump propune noi instrumente pentru leadership pe scena mondială și o strategie diferită de a influența viitorul Europei: prin valorile sale culturale.

MEGA sau „Să facem Europa Măreață din nou”

Versiune nepublicată a Strategiei Naționale de Securitate a SUA intră mai în detaliu în ceea ce privește strategia prin care Administrația Trump ar dori „să facă Europa măreață din nou”.

Pornind de la premisa că Europa se confruntă cu un „declin civilizațional” din cauza politicilor sale privind imigrația și a „cenzurii libertății de exprimare”, strategia propune concentrarea relațiilor SUA cu câteva țări europene conduse de administrații și mișcări, presupus de dreapta, cu viziuni similare Administrației Trump.

Austria, Ungaria, Italia și Polonia sunt enumerate ca țări cu care SUA ar trebui „să lucreze mai mult… cu scopul de a le îndepărta” de Uniunea Europeană.

„Și ar trebui să sprijinim partidele, mișcările și personalitățile intelectuale și culturale care caută suveranitate și păstrarea/restaurarea modurilor tradiționale europene de viață… rămânând în același timp pro-americane”, se arată în document, potrivit Defense One.

Trump propune un „Nucleu de 5”

În timpul verii, președintele Trump a făcut titluri în presă când a deplâns excluderea Rusiei din G8, devenit acum G7, considerând mișcarea drept „o greșeală foarte mare”. El a sugerat chiar că ar dori ca și China să fie adăugată în acest grup.

Strategia sa de securitate națională face un pas și mai departe: crearea unui nou organism al marilor puteri, unul care nu este limitat de cerințele G7 ca țările membre să fie și bogate și democratice.

Strategia propune un „Nucleu de 5”, sau C5, format din SUA, China, Rusia, India și Japonia. Acesta s-ar reuni regulat, asemenea G7, pentru summituri cu teme specifice.

Primul punct pe agenda propusă a C5: securitatea în Orientul Mijlociu, în special, normalizarea relațiilor dintre Israel și Arabia Saudită.

„Hegemonia nu era realizabilă”

Versiunea completă a strategiei dedică timp și discuției privind „eșecul” hegemoniei americane, termen care nu este menționat în varianta publicată.

„Hegemonia este lucrul greșit de dorit și nu era realizabilă”, afirmă documentul.

În acest context, hegemonia se referă la conducerea lumii de către o singură țară, folosind puterea soft pentru a încuraja alte state să consimtă la această conducere.

„După sfârșitul Războiului Rece, elitele de politică externă americane s-au convins că o dominație americană permanentă asupra întregii lumi era în interesul țării noastre. Totuși, treburile altor state ne privesc doar dacă activitățile lor amenință direct interesele noastre”, se afirmă în strategia.

Administrația pare să folosească această logică pentru a se retrage din rolul în apărarea Europei, îndreptându-și în același timp atenția asupra cartelurilor de droguri din Venezuela.

„Administrația Trump a moștenit o lume în care armele războiului au spulberat pacea și stabilitatea multor țări de pe multe continente”, se arată în document. „Avem un interes firesc în ameliorarea acestei crize.”

În document se afirmă că nu ar trebui ca Statele Unite să facă totul singure, însă nici China și Rusia nu trebuie lăsate să înlocuiască leadershipul american. Strategia sugerează parteneriate cu „actori regionali” pentru menținerea stabilității.

„Vom recompensa și încuraja guvernele, partidele politice și mișcările din regiune aliniate în linii mari cu principiile și strategia noastră”, afirmă documentul. „Dar nu trebuie să trecem cu vederea guverne cu perspective diferite, cu care totuși împărtășim interese și care doresc să colaboreze cu noi.”

Casa Albă neagă existența acestui document

Casa Albă a negat existența oricărei versiuni a Strategiei de Securitate Națională în afara celei postate online, după publicarea articolului din Defense One.

„Nu există nicio versiune alternativă, privată sau clasificată. Președintele Trump este transparent și a semnat o singură strategie, care instruiește clar guvernul SUA să aplice principiile și prioritățile definite de el”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna Kelly pentru Defense One.

Kelly a adăugat apoi că „orice alte așa-zise ‘versiuni’ sunt scurgeri de informații provenite de la persoane îndepărtate de președinte care, asemenea acestui ‘reporter’, nu au nici cea mai vagă idee despre ce vorbesc.”