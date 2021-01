Primul restaurant românesc de fast-food, deschis în Londra, în plină pandemie

După mai bine de 50 de unități deschise în peste 30 de orașe din România și două restaurante inaugurate în Ungaria, DAbo Doner taie panglica celui de-al treilea restaurant de peste hotare. Inițiativa de a deschide un restaurant în Londra a venit chiar de la unul dintre francizați, care a dus ideea mai departe în parteneriat cu alți oameni de afaceri romani din Anglia.

“Am crezut și credem în conceptul care a pus pe piața din România alternative sănătoase la produsele clasice de fast-food și am considerat că are maturitatea necesară pentru a fi lansat și în Londra. De aceea, sub Master Franciza DAbo, plănuim să dezvoltăm intens business-ul și pe piața din Anglia. Am ales Anglia deoarece este țara cu cea mai mare piață de consum pentru astfel de produse, mult peste Germania, Franța sau Italia, iar din punct de vedere calitativ, produsele DAbo sunt superioare celor deja existente pe piața britanică, de aceea suntem siguri că vor avea succes”, explică Ovidiu Pop.

Meniul este preluat integral în restaurantul deschis în Londra, singura diferență fiind înlocuirea cărnii de vită cu carnea de oaie. Utilizarea acestui ingredient are ca scop adaptarea mai ușoară la cererea pieței din Londra, acolo unde se consumă și o cantitate mare de mâncare halal. Din punct de vedere al investiției, restaurantul deschis în Londra este evaluat la peste 150.000 euro.

“Realist vorbind, este dificil de pronosticat evoluția unei afaceri pe o piață total nouă și într-un context care vine cu restricții majore, așa cum este cazul în Londra, însă suntem siguri ca un concept solid de business ne va conduce către succes. Asta înseamnă că trebuie să nu facem rabat de la calitatea produselor și serviciilor pe care le oferim, să ne înarmăm cu răbdare și să mai scoatem bani din buzunare pentru a susține afacerea, cel puțin o perioadă. Indiferent cât de anevoios va fi drumul, noi suntem încrezători și deja căutăm spațiu pentru al doilea restaurant, a cărui amenajare să o începem în luna martie. Avem încredere în business, iar dacă vom reuși pe o piață total nouă, într-o perioadă atât de dificilă, pentru noi va fi un mare succes și o nouă confirmare că suntem pe calea cea bună”, adaugă Ovidiu Pop.