Restricții pentru turiști, din cauza nunții lui Jeff Bezos. Ce trebuie să știe cei care vizitează Veneția în aceste zile

FOTO: Colaj Getty Images

Accesul în unele zone din Veneţia a fost restricţionat pentru nunta miliardarului american Jeff Bezos, transmite joi agenţia DPA, potrivit Agerpres.

Traficul ambarcaţiunilor a fost interzis pe canalele din jurul bisericii Madonna dell'Orto, unde se va desfăşura, joi seara, primul din seria de evenimente programate.

Pietonii nu vor avea acces în zonă începând din cursul după-amiezii. Personalul de securitate va împiedica, de asemenea, accesul în alte zone ale oraşului, cum ar fi insula San Giorgio, vizavi de Piaţa San Marco, unde va avea loc ceremonia de nuntă, vineri.

› Vezi galeria foto ‹

Fondatorul retailerului online Amazon, în vârstă de 61 de ani, şi viitoarea sa soţie, Lauren Sanchez, în vârstă de 55 de ani, sunt cazaţi la hotelul de lux Aman de pe Marele Canal, unul dintre cele mai scumpe hoteluri din oraşul lagunar italian. La sosire, ei au salutat paparazzii care îi aşteptau şi pe numeroşii curioşi prezenţi în zonă.

Măsuri stricte de securitate

Au fost luate, de asemenea, măsuri stricte de securitate pe fondul îngrijorărilor legate de posibile atacuri în urma războiului din Orientul Mijlociu şi, de asemenea, din cauza unor proteste anunţate anterior.

O prezenţă poliţienească şi militară neobişnuit de mare se remarcă în oraşul vizitat de peste 100.000 de turişti în fiecare zi. Pe acoperişuri ar fi desfăşuraţi lunetişti, potrivit DPA.

Între timp, s-a anunţat că Bezos, unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume, cu o avere estimată la 220 de miliarde de dolari, donează încă 2 milioane de euro (2,3 milioane de dolari) către diverse instituţii din Veneţia. O donaţie de 1 milion de dolari a fost anunţată anterior.

Media au relatat că invitaţii la eveniment au fost rugaţi să nu ofere cadouri cuplului şi facă, în schimb, donaţii pentru restaurarea Veneţiei.

Oraşul câştigă sume importante de la milioanele de turişti care îl vizitează în fiecare an. Cu toate acestea, turismul de masă îi provoacă, de asemenea, probleme grave. Diverse grupuri au anunţat intenţia de a protesta în acest sent sub sloganul "Fără spaţiu pentru Bezos". Ei îl acuză pe primarul Luigi Brugnaro că a "vândut" oraşul bogaţilor. Afişe cu mesaje împotriva lui Bezos pot fi văzute pe multe ziduri ale caselor.

O serie de invitaţi de seamă se află deja în oraş, inclusiv fiica preşedintelui american Donald Trump, Ivanka.

Potrivit unui articol din cotidianul La Repubblica, Bezos şi Sanchez au participat miercuri seară la o cină de gală găzduită de creatoarea de modă Diane von Fürstenberg, împreună cu alţi 50 de invitaţi, la un restaurant de lux. Meniul a inclus o tocană pe bază de calamar dintr-o specie rară, din laguna veneţiană. Preţul pe kilogram pentru această delicatesă este de aproximativ 260 de euro (305 dolari).

Avioane private aterizează pe Aeroportul Marco Polo în fiecare oră. Peste 100 de zboruri speciale sunt aşteptate până vineri. Mai multe iahturi de milioane de euro sunt deja ancorate în largul faimosului peisaj veneţian.

Pe lista de invitaţi s-au număra Barbra Streisand, Oprah Winfrey, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio şi Orlando Bloom. Din lumea businessului, se pare că vor participa Bill Gates de la Microsoft şi Eric Schmidt de la Google. Există, de asemenea, speculaţii cu privire la prezenţa vedetelor Lady Gaga, Elton John şi Mick Jagger.

Miliardarul Jeff Bezos a aterizat miercuri la Veneţia, alături de logodnica sa, jurnalista Lauren Sanchez pentru "nunta secolului", eveniment desfăşurat pe parcursul mai multor zile.