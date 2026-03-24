"Rețeaua socială doar pentru oameni". Cine va putea posta pe Wedium, platforma europeană care se deschide miercuri în varianta beta

1 minut de citit Publicat la 18:44 24 Mar 2026 Modificat la 18:44 24 Mar 2026

O nouă rețea socială, concepută ca alternativă europeană la platforme precum TikTok, Facebook și Instagram, urmează să fie lansată miercuri de o agenție din Berlin, informează marți Agerpres, care citează DPA.

Versiunea beta (de testare cu public, n.r.) a "Wedium" este programată să înceapă să funcționeze de miercuri pe domeniul wedium.social, în timp ce lansarea oficială este planificată pentru luna iulie, a precizat agenția germană.

Internauții trebuie să fie atenți la riscul de confuzie generat de rezultatele căutării pe internet: în India există și funcționează Wedium App, o altă aplicație dedicată antreprenorilor care oferă servicii legate de nunți (locații, fotografii, decorațiuni).

Potrivit creatorilor europeni, platforma Wedium nu va avea algoritmi personalizați orientați spre maximizarea timpului petrecut în aplicație.

Sunt însă planificate funcții pentru protecția minorilor, împreună cu măsuri împotriva dezinformării și a conținutului manipulator.

Un element-cheie va fi verificarea obligatorie a identității utilizatorilor activi.

Postările vor putea fi publicate doar de către persoane verificate, în timp ce utilizatorii neverificați vor putea doar să viziteze conținutul postat de alții.

Platforma socială "doar pentru persoane reale"

Pe pagina vizibilă momentan pe domeniul de găzduire se specifică faptul că Wedium este "doar pentru persoane reale".

În Germania este în desfășurare de luni de zile o dezbatere despre o posibilă interdicție a accesului minorilor pe rețelele sociale, amintește presa europeană.

Partidul Uniunea Creștin-Democrată al cancelarului Friedrich Merz și partenerul său minoritar de coaliție, Partidul Social-Democrat, s-au pronunțat deja în favoarea limitelor fixe de vârstă, în timp ce partidul-soră al CDU din Bavaria, Uniunea Creștin-Socială, a avut o atitudine critică față de interdicții.

Problema este examinată și la nivelul Uniunii Europene.

Liderii UE s-au exprimat recent în favoarea continuării implementării limitelor de vârstă pentru platforme, pornind de la Legea privind serviciile digitale.

Comisia Europeană este responsabilă de reglementarea platformelor mari, amintește DPA.