RFK Jr. spune că Trump are un mod “diferit” de a calcula procentele: O reducere de la 600 de dolari la 10 dolari la el înseamnă 600%

Robert F. Kennedy Jr., secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane. sursa foto: Getty

Robert F. Kennedy Jr., secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, a declarat miercuri că președintele Donald Trump folosește „un alt mod” de a calcula procentele, oferind o explicație pentru afirmațiile președintelui privind reducerile drastice ale prețurilor medicamentelor, scrie Newsweek.

Vorbind în cadrul unei audieri în Senatul SUA, Kennedy a spus că Trump a descris „TrumpRx” – un site guvernamental menit să ofere americanilor prețuri reduse la medicamente de marcă – drept o inițiativă care reduce prețul unui medicament de 600 de dolari la 10 dolari, prezentând aceasta drept o „reducere de 600%”.

Kennedy, care a apărut în fața Comisiei pentru Finanțe a Senatului miercuri dimineață, a declarat: „Președintele Trump are un alt mod de a calcula. Există două moduri de a calcula procentele. Dacă ai un medicament de 600 de dolari și îl reduci la 10 dolari, asta înseamnă o reducere de 600%.” El a recunoscut că matematica lui Trump se abate de la calculele standard.

Senatoarea democrată Elizabeth Warren, din Massachusetts, a respins această logică, subliniind că, prin aritmetica obișnuită, scăderea de preț descrisă de Kennedy ar reprezenta o reducere de aproximativ 98%.

Warren a avertizat că folosirea unor cifre procentuale umflate ar putea induce pacienții în eroare cu privire la economiile reale, presând oficialii administrației să clarifice modul în care sunt calculate și comunicate public datele despre prețurile medicamentelor.

„Ceea ce cred eu că înseamnă că firmele ar trebui să vă plătească pe dumneavoastră ca să le luați medicamentele”, a ironizat Warren, referindu-se la calculul de „600%” al lui Trump.

Ce este TrumpRx?

Trump a promovat agresiv inițiativa „Trump Rx” a administrației sale ca pe o descoperire în reducerea costurilor medicamentelor, lăudând frecvent ceea ce descrie drept reduceri de prețuri fără precedent.

Trump Rx se bazează pe un site guvernamental care direcționează pacienții către prețuri reduse, negociate cu producătorii farmaceutici prin acorduri de tip „națiunea cea mai favorizată”, care urmăresc alinierea prețurilor americane la cele mai mici prețuri practicate în alte țări dezvoltate.

Administrația susține că programul permite consumatorilor – în special celor care plătesc cash sau se confruntă cu costuri ridicate din propriul buzunar – să acceseze medicamente de marcă la prețuri semnificativ mai mici, fără a folosi asigurarea de sănătate.

A redus administrația Trump prețurile la medicamente?

De la lansarea programului, la începutul acestui an, Trump le-a spus susținătorilor și parlamentarilor că prețurile medicamentelor scad cu „300, 400, 500, chiar 600 de procente” – un limbaj pe care l-a repetat în discursuri, postări pe rețelele sociale și evenimente de la Casa Albă dedicate acestei inițiative.

Un fact-check realizat de Associated Press în august 2025 a concluzionat că afirmația este falsă, precizând că, dacă prețurile ar fi fost reduse cu mai mult de 100%, pacienții ar fi primiți bani pentru a-și lua medicamentele.

„Îmi este foarte greu să traduc aceste cifre în estimări concrete pe care pacienții le-ar vedea la ghișeul farmaciei”, a declarat atunci pentru AP Mariana Socal, profesor asociat de politici de sănătate și management la Universitatea Johns Hopkins, care studiază piața farmaceutică americană.

În cadrul audierii de miercuri, Warren a acuzat administrația Trump că induce consumatorii în eroare, indicând un medicament disponibil pe TrumpRx la 200 de dolari, față de 16 dolari la Costco.

Kennedy i-a răspuns că Congresul are mai multă putere de negociere decât HHS și i-a spus lui Warren: „Am făcut asta pentru că voi ați refuzat să o faceți.”

Warren a respins argumentul: „Există o șansă din patru ca oamenii să plătească mai mult pe TrumpRx decât dacă s-ar duce la Costco.”

Senatorii democrați din comisia pentru finanțe au rămas sceptici față de acordurile pe care administrația Trump le-a încheiat cu producătorii farmaceutici pentru vânzarea produselor lor prin TrumpRx, Warren acuzând că aceștia au obținut scutiri de milioane de dolari la taxele vamale în schimbul colaborării cu site-ul.

Senatorul Ron Wyden din Oregon, membru de rang al comisiei, l-a presat pe Kennedy să publice acordurile scrise cu companiile farmaceutice. Secretarul a refuzat.