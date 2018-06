Robbie Williams, gest controversat la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale - VIDEO

Robbie Williams a cântat la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale din Rusia, alături de soprana Aida Garifullina.

Artistul britanic a deschis show-ul cu celebra melodie "Let me entertain you", apoi a continuat cu alte două hit-uri foarte apreciate, "Feel" şi "Angels".

În timpul spectacolului s-a strecurat, însă, şi un moment care a dat naştere la foarte multe reacţii pe reţelele de socializare.

Robbie Williams a arătat degetul mijlociu la cameră. Nu a fost vorba despre o greşeală, pentru că artistul ştia că este filamt de camera respectivă, potrivit ladbible.com.

Robbie Williams flipped off the cam! Is that part of the act usually? #WorldCup2018 good stuff pic.twitter.com/YOxdas8yV7