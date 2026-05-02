Robert Fico va merge pentru prima dată la Kiev de când a început războiul. Slovacia anunță că susține aderarea Ucrainei la UE

1 minut de citit Publicat la 19:30 02 Mai 2026 Modificat la 19:31 02 Mai 2026

Robert Fico merge la Kiev pentru prima dată de când a început războiul din Ucraina Foto: Hepta

Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a anunţat sâmbătă că se va deplasa la Kiev în urma unei discuţii telefonice cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, Slovacia şi Ucraina exprimându-şi voinţa de a-şi îmbunătăți relaţiile, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Vom continua formatul reuniunilor comune ale guvernului şi vom face, de asemenea, vizite reciproce în capitalele noastre”, a afirmat, într-un comunicat, Robert Fico, care a evitat până în prezent să se deplaseze la Kiev.

„Am confirmat că Slovacia susţine aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană pentru că vrem ca Ucraina, vecina noastră, să fie o ţară stabilă şi democratică”, a adăugat el.

Este o evoluție surprinzătoare pentru Fico, care până de curând s-a profilat, alături de viitorul fost prim-ministru ungar, Viktor Orban, ca unul dintre principalii aliați ai lui Putin în UE.

„Avem nevoie de relaţii solide între ţările noastre şi suntem amândoi pentru acest lucru”, a postat la rândul său Zelenski pe contul său de Twitter.

În plus, el a vorbit de importanţa susţinerii Slovaciei pentru aderarea ţării sale la UE, precizând că l-a invitat pe premierul slovac să se deplaseze la Kiev şi că i-a mulţumit pentru invitaţia sa de a merge la Bratislava, cu „posibilitatea unei întâlniri în persoană într-un viitor apropiat”.

Robert Fico a declarat că se va întâlni cu Zelenski, luni, la Erevan, capitala Armeniei, cu ocazia summitului Comunităţii Politice Europene (CPE).

El a mai declarat că doreşte „relaţii amicale între Slovacia şi Ucraina”.

Declaraţiile de sâmbătă ale lui Fico au loc cu o săptămână înainte de plecarea sa la Moscova, unde urmează să asiste la manifestările dedicate victoriei Uniunii Sovietice în Al Doilea Război Mondial.