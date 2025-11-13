România obține la Bruxelles aprobarea PNRR revizuit. Nazare: valoarea totală a finanțării pentru țara noastră este 21,4 miliarde euro

1 minut de citit Publicat la 16:18 13 Noi 2025 Modificat la 16:21 13 Noi 2025

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. FOTO: Hepta

România a obținut, joi, 13 noiembrie, aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles.

În cadrul Consiliului, România este reprezentată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

"Aprobarea planului revizuit vine după o perioadă intensă de negociere, dialog tehnic și instituțional cu Comisia Europeană.

Renegocierea PNRR a fost începută cu peste 1 an în urmă, acesta fiind al 3-lea Guvern care duce discuții cu Comisia Europeană referitor la aspectele ce țineau de implementarea planului și renegocierea alocărilor.

Responsabilitatea și seriozitatea cu care am purtat dialogul cu Comisia în ultimele 4 luni au condus la menținerea nivelului maxim al alocării de granturi disponibilă României.

Nazare: Am reușit să convenim o structură simplificată a PNRR

Am reușit să agreăm o structură simplificată a planului, prin care reducem presiunea asupra bugetului de stat, prin diminuarea componentei de împrumut și asigurăm o mai bună implementare a reformelor necesare pentru competitivitatea economiei românești.

România a încasat până în prezent 10,7 miliarde de euro din PNRR și urmează să primească până la sfârșitul anului viitor aproximativ aceeași sumă.

Relansarea economică este condiționată de atragerea tuturor banilor europeni de care dispunem, atât cele din PNRR, cât și cele de coeziune", a declarat ministrul Alexandru Nazare.

PNRR revizuit are valoarea de peste 21 miliarde de euro

Planul revizuit are o valoare totală de 21,41 miliarde euro, din care o componentă majoră de granturi (fonduri nerambursabile), de 13,57 miliarde euro, și 7,84 miliarde euro împrumuturi, fiind configurat pe șase cereri de plată (dintre care trei deja transmise).

Numărul jaloanelor și țintelor a fost redus de la 518 la 390, fără a diminua ambiția reformelor asumate, susțin autoritățile de la București.



Modificările au vizat în principal eliminarea investițiilor cu risc de neimplementare, trecerea unor proiecte performante din componenta de împrumut în grant și introducerea unor investiții noi cu impact economic și social ridicat, precum capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare sau achiziția de ambulanțe pentru DSU.

În cadrul reuniunii ECOFIN au mai fost aprobate planurile revizuite ale Luxemburgului, Belgiei, Estoniei, Croației și Slovaciei.