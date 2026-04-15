România trimite 15 tone de ajutoare umanitare în Liban, transportate cu aeronavele MApN

România va acorda un ajutor umanitar pentru populaţia civilă din Liban, constând în 15 tone de alimente, corturi şi cazarmament, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, decizia a fost luată de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, şi răspunde solicitării de sprijin umanitar primită de România prin Mecanismul European de Protecţie Civilă.

"România se alătură comunităţii europene în efortul de a sprijini umanitar populaţia civilă din Liban, care se confruntă cu o criză umanitară, generată de situaţia de securitate din Orientul Mijlociu. 15 tone de alimente, corturi şi cazarmament (saci de dormit, perne, pături, cearşafuri şi feţe de pernă) din rezervele naţionale de stat vor ajunge la Amman, iar, ulterior, în cadrul unui convoi umanitar multinaţional, la Beirut", se precizează în comunicat.

Ajutoarele sunt transportate de Ministerul Apărării Naţionale cu un avion C130 şi un Spartan C27J, care au decolat miercuri, la ora 10:00.

Acţiunea României se derulează sub egida Protecţiei Civile Europene, care finanţează 75% din costul transportului.