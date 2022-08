Kievul a distrus un obiectiv militar pe teritoriul Rusiei | Rușii bombardează masiv al doilea oraș din Ucraina

"Ca urmare a bombardamentelor de dimineață din Harkov, cinci persoane au fost rănite. Potrivit informațiilor centrului regional de asistență medicală de urgență, patru persoane au fost spitalizate.

Ddouă dintre ele sunt în stare gravă. O persoană a fost tratată la fața locului. Serviciile medicale și de salvare continuă să acționeze la locurile loviturilor", a anunțat pe Telegram Oleg Sinegubov, șeful administrației regionale.

Alte două rachete rusești au lovit orașul Harkov sâmbătă, în timpul nopții. Aceste tiruri nu au produs victime.

O rachetă a avariat un colegiu tehnic, în timp ce doua a lovit o zonă rezidențială.

La începutul acestei luni, trei cartiere din oraș au fost supuse unor bombardamente masive, fiind avariate mai multe clădiri și o piață.

Forțele armate ucrainene lansat un atac cu dronă asupra teritoriului rusesc și au distrus un turn de observație din regiunea Belgorod.

O înregistrare video cu atacul a fost redistribuită pe Twitter de oficialul ucrainean Anton Gherașcenko, consilier în cadrul Ministerului de Interne.

Acesta a comentat că turnul distrus era, probabil, folosit pentru a monitoriza acțiunile forțelor armate ucrainene.

Gherașcenko susține că atacul a fost realizat cu o dronă kamikaze, fără a preciza dacă este una de fabricație autohtonă sau de un aparat primit din Occident.

A video appeared of a kamikaze drone attacking a Russian observation tower in Belgorod region, Russia.



The tower was probably used to monitor the positions of Ukrainian military.



Source: TSN pic.twitter.com/gHhqzr4Kfr