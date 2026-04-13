Rusia a atacat infrastructura energetică din regiunea Cernihiv. Aproape 15.000 de ucraineni au rămas fără curent electric

Armata Rusiei a atacat cu drone, în noaptea de duminică spre luni, infrastructura energetică din regiunea Cernihiv, aflată în nordul Ucrainei, lăsând aproape 15.000 de abonați fără curent electric, a relatat The Kyiv Independent. Oficialii de la Kiev au transmis că bombardamentul a avut loc înainte să se încheie armistiţiul pentru Paşte, anunţat de preşedintele rus, Vladimir Putin. Pe de altă parte, armata ucraineană a acuzat duminică forţele ruse că au încălcat de 2.299 de ori oprirea temporară a luptelor de Paște, intrat în vigoare cu o zi înainte, pe întreg frontul de peste 1.200 km.

Conform sursei citate, reprezentanții companiei regionale de energie ChernihivOblenergo au anunțat pe rețelele sociale că 12.000 de abonați au rămas fără curent în regiune în urma atacurilor cu drone ruseşti.

Oficialii nu au oferit imediat detalii despre locația loviturii sau amploarea pagubelor produse. ChernihivOblenergo a precizat că echipele de intervenție vor începe lucrările de restabilire "de îndată ce situația de securitate o va permite". Regiunea Cernihiv, situată în nord-estul Ucrainei, este frecvent ținta atacurilor cu drone și rachete rusești.

Deși momentul exact al bombardamentului nu este clar, relatările apărute târziu în noapte sugerează că forțele ruse au încălcat armistițiul de 32 de ore de Paștele Ortodox, anunțat anterior și valabil până la finalul zilei de 12 aprilie, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Kyiv Independent.

"Ieri, inamicul a folosit 7.702 drone kamikaze și a efectuat 1.202 bombardamente asupra localităților și pozițiilor trupelor noastre, dintre care 20 cu sisteme de lansare multiplă de rachete", au precizat reprezentanţi din cadrul Statului Major General al Ucrainei într-o postare pe Facebook.

Rusia lovește în mod regulat infrastructura energetică, lăsând ucraineni din întreaga țară fără electricitate. Întreruperile programate de curent au devenit o realitate obișnuită pe fondul atacurilor constante.

În contextul unor temperaturi record de scăzute pe timpul iernii, Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, în ciuda situației umanitare grave. În ianuarie, președintele Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic, cu accent special pe Kiev, după atacuri rusești care au lăsat locuitorii fără electricitate, încălzire sau apă la temperaturi sub zero grade.

Săptămâna trecută, pe fondul unei situații energetice tot mai instabile, generate de blocajul petrolier din Strâmtoarea Ormuz, Zelenski a propus Rusiei un armistițiu în domeniul energetic, prin intermediul oficialilor americani.

"Dacă Rusia este pregătită să oprească atacurile asupra infrastructurii noastre energetice, și noi suntem pregătiți să răspundem în același mod. Această propunere a fost transmisă părții ruse prin intermediul americanilor", a declarat Volodimir Zelenskiîntr-un discurs din seara de 6 aprilie.

În ciuda acestei oferte, Moscova nu a acceptat armistițiul energetic. În schimb, președintele rus, Vladimir Putin, a impus unilateral un armistițiu pentru weekendul Paștelui Ortodox, după ce anterior ignorase apelurile Ucrainei pentru o încetare similară a focului.

Statul Major General al Ucrainei a anunțat anterior, pe 12 aprilie, că Rusia a încălcat armistițiul de Paște de cel puțin 2.299 de ori.