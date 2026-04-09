Putin anunță un armistițiu în Ucraina, pe durata Paștelui. Ordinul dat armatei ruse

1 minut de citit Publicat la 23:00 09 Apr 2026 Modificat la 23:03 09 Apr 2026

Vladimir Putin și șeful armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin a anunțat un armistițiu în Ucraina, pe durata Paștelui ortodox. Liderul de la Kremlin a emis un ordin care prevede încetarea tuturor ostilităților de pe frontul ucrainean, începând de sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 16:00 și până la sfârșitul zilei de duminică, 12 aprilie, informează The Moscow Times.

Decretul emis de Putin privind armistițiul din Ucraina a fost publicat joi seara pe site-ul Kremlinului.

Conform documentului, Putin a dat ordinul corespunzător ministrului apărării Andrei Belousov și șefului Statului Major General, Valeri Gerasimov.

În același timp, trupele ruse sunt instruite să fie pregătite „să suprime posibile provocări și orice acțiuni agresive din partea inamicului”.

„Pornim de la faptul că partea ucraineană va urma exemplul Federației Ruse”, a subliniat Kremlinul.

Cu câteva zile în urmă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a înaintat Rusiei o propunere, prin intermediul mediatorilor americani, pentru un armistiţiu privind atacurile care vizează infrastructura energetică din ambele ţări.

„Dacă Rusia este gata să înceteze atacurile asupra sectorului nostru energetic, vom fi gata să facem acelaşi lucru. Iar această propunere din partea noastră - transmisă de americani - a fost comunicată părţii ruse”, a declarat Zelenski.

În același timp, președintele ucrainean a subliniat că loviturile și bombardamentele efectuate de în adâncimea teritoriului rus de forțele armate ale Ucrainei au un impact vizibil asupra economiei ruse, „reducându-i profiturile, în special cele obținute din petrol”.