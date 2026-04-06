Zelenski propune Rusiei un armistițiu privind infrastructura energetică: „Dacă sunt gata să înceteze atacurile, și noi vom face asta”

Ucraina a înaintat Rusiei o propunere, prin intermediul mediatorilor americani, pentru un armistiţiu privind atacurile care vizează infrastructura energetică a ambelor ţări, a anunţat luni preşedintele Volodimir Zelenski, conform AFP, potrivit Agerpres.

„Dacă Rusia este gata să înceteze atacurile asupra sectorului nostru energetic, vom fi gata să facem acelaşi lucru. Iar această propunere din partea noastră - transmisă de americani - a fost comunicată părţii ruse”, a declarat Zelenski în discursul său de seară.

El a continuat să vorbească despre faptul că tot mai multe țări își manifestă dorința de a colabora cu Ucraina în domeniul securității, iar Kievul este deschis parteneriatelor cu statele care îi sprijină suveranitatea și independența.

„Astăzi, multe țări doresc să coopereze cu Ucraina ca partener de securitate, iar noi suntem deschiși colaborării cu toți cei care ne susțin suveranitatea, independența și respectă poporul nostru. Vă mulțumim că faceți din Ucraina ceea ce este astăzi și pentru respectul de care se bucură Ucraina”, a mai spus Volodimir Zelenski.

În urmă cu o săptămână, preşedintele ucrainean menționase că negocierile de pace în format tripartit cu SUA şi Rusia ar trebui să fie reluate cât mai curând posibil şi a explicat că următoarea întâlnire în acest format - care ar fi trebuit să aibă loc la începutul lunii martie - continuă să fie amânată din cauza refuzului ruşilor ca aceasta să fie organizată pe teritoriul SUA.

Zelenski a mai dat de înțeles că echipa americană de negociatori a spus clar că nu se va deplasa nicăieri atât cât timp SUA se află în război cu Iranul.