Avertismentul S&P Global Ratings: România și Ungaria sunt în risc fiscal și pot fi retrogradate

Criza politică de la București pune presiune pe finanțele publice și România riscă o retrogradare a ratingului de credit, a avertizat joi agenția S&P Global Ratings, potrivit Reuters. În aceeași situație se află și Ungaria. Avertismentul S&P Global Ratings vine la doar o zi după ce ministrul demis al Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat că și agenția Fitch este îngrijorată că traiectoria fiscal-bugetară a țării e în pericol.

În ultimii câțiva ani, riscurile fiscale reprezintă principalii factori de risc pentru ratingurile de credit suveran din Europa Centrală şi de Est (CEE), a declarat Karen Vartapetov, analist principal pentru ratingurile suverane din Europa Centrală şi de Est şi CSI în cadrul S&P Global Ratings pentru Reuters.

Impactul stagflaţionist al şocului global al preţurilor la energie, împreună cu măsurile de sprijin legate de energie, vor pune probabil presiune suplimentară asupra bugetului, deja afectat de cheltuielile ridicate pentru apărare şi de transferurile sociale generoase, a adăugat el.

„Perspectivele noastre negative pentru Ungaria şi România, precum şi recenta retrogradare a ratingurilor de credit ale Slovaciei reflectă clar aceste riscuri”, a punctat Vartapetov.

Referindu-se la România, Vartapetov a spus că prăbușirea guvernului de coaliție ar putea complica discuțiile bugetare pentru 2027.

„Acest lucru este important deoarece angajamentul României de a reduce deficitele fiscale implică măsuri suplimentare de consolidare în anii următori”, a explicat analistul.

Criză politică la București

România se află în plină criză politică. Guvernul Bolojan a fost demis, marți, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

În timp ce social-democrații au anunțat că vor să rămână la guvernare și fosta coaliție să fie refăcută „poate ajustată” inclusiv cu un alt premier de la PSD, PNL și USR au anunțat că nu mai vor să intre într-o nouă alianță cu PSD și liberalii au anunțat chiar că vor trece în opoziție.

Președintele României încearcă să refacă vechea coaliție și a început discuțiile informale la Cotroceni cu liderii politici. Însă cel mai devreme abia pe la jumătatea lunii mai este posibil să se contureze o soluție.