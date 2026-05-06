Nazare: Am prezentat agenţiei Fitch date referitoare la execuţia bugetară din primul trimestru; există îngrijorări

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a avut discuții cu agenția de rating Fitch în contextul îngrijorărilor legate de situația politică din România. Nazare a prezentat reprezentanților Fitch date privind execuția bugetară din primul trimestru și evoluția PNRR, relatează Agerpres.

„Am avut ieri (marți – n.r.) și săptămâna trecută discuții cu agenția de rating Fitch în privința situației politice din România. Am prezentat datele execuției bugetare la primul trimestru, inclusiv date legate de evoluția PNRR, și am încercat să transmitem cât mai multe informații pe care aceștia le consideră necesare pentru evaluarea cât mai clară a situației de astăzi din România, pentru că există îngrijorări. Atât timp cât aceste agenții, și în special agenția Fitch, solicită informații, trebuie să fim acolo și să le oferim aceste informații, astfel încât să încercăm să transmitem mesaje care să ajute în situația dată”, a menționat ministrul, la lansarea programului SME Eco-Tech.

Nazare a subliniat că traiectoria fiscal-bugetară rămâne o prioritate, inclusiv în perioada de interimat, și că toate proiectele legate de PNRR trebuie duse la capăt.

„Traiectoria fiscal-bugetară nu trebuie neglijată, pentru că este la fel de importantă ca și înainte, astfel încât în toată această perioadă de interimat să nu transmitem un semnal de derapaj. De fapt, Comisia Europeană, agențiile și investitorii sunt extrem de atenți și îngrijorați asupra ceea ce se întâmplă astăzi în România”, a adăugat Nazare.

Despre evoluția cursului leu-euro, ministrul a precizat că a menținut un contact permanent cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

„Suntem în strânsă legătură cu Banca Națională. Am avut în această perioadă mai multe convorbiri cu domnul guvernator. Sunt convins că Banca Națională face tot ce-i stă în putință în acest moment pentru a ține lucrurile sub control, având în vedere situația dată”, a adăugat ministrul.

Întrebat despre vehicularea numelui său pentru funcția de premier, Nazare a dat de înțeles că preferă să rămână la conducerea Finanțelor.

„Am proiecte importante în derulare la Ministerul Finanțelor pe care intenționez să le continui. Sunt foarte importante aceste proiecte, țin foarte mult la ele, țin de digitalizare, de creșterea încasărilor, de transformări strategice importante ale Ministerului Finanțelor pe termen mediu și lung. Din punct de vedere personal doresc să continui proiectele în această perioadă de interimat, astfel încât să nu avem întârzieri, pentru că decizii importante se iau în această perioadă. Vorbim de sfârșitul lunii mai, avem niște termene importante pentru PNRR, de care depinde succesul absorbției fondurilor din PNRR. Avem termene importante și în privința programului SAFE, ca atare trebuie să mă concentrez pe acest subiect”, a adăugat ministrul.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Parlamentul a adoptat marți moțiunea de cenzură inițiată de PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, cu 281 de voturi pentru, patru împotrivă și trei voturi anulate.