Familia regală din EAU a primit peste 71 de milioane de euro din subvenții agricole europene. O companie din România aduce majoritatea

Familia regală care conduce Emiratele Arabe Unite beneficiază de zeci de milioane de euro din subvenții UE, pentru cultivarea culturilor destinate Golfului. O investigație transfrontalieră realizată de DeSmog a constatat că filialele controlate de Al Nahyans au încasat peste 71 de milioane de euro în șase ani pentru terenuri agricole pe care le controlează în România, Italia și Spania, scrie The Guardian.

Familia Al Nahyan este a doua cea mai bogată din lume, cu o avere estimată la peste 320 de miliarde de dolari, provenită în mare parte din vastele rezerve de petrol ale Emiratelor. Subvențiile din cadrul politicii agricole comune (PAC) reprezintă o treime din bugetul total al UE, plătind aproximativ 54 de miliarde de euro în fiecare an fermierilor și zonelor rurale din întregul bloc comunitar.

Însă o proporție necunoscută din această sumă ajunge în mâinile investitorilor străini, inclusiv ale celor controlați de state autocratice. DeSmog, în parteneriat cu El Diario din Spania și cu G4Media, a analizat datele a mii de beneficiari ai programului PAC între 2019 și 2024, urmărind 110 plăți de subvenții europene către o rețea de companii și filiale controlate de familia Al Nahyan din Emiratele Arabe Unite și de unul dintre fondurile sale suverane de investiții, ADQ.

Cele mai mari sume au venit prin intermediul companiei agricole românești Agricost, care deține cea mai mare fermă din UE, cu o suprafață de 57.000 de hectare, de cinci ori mai mare decât Parisul.

De subvențiile agricole din UE beneficiază, în mod disproporționat, marii proprietari de terenuri. O anchetă din 2024 a publicației The Guardian a constatat că doar 17 miliardari au primit peste 3 miliarde de euro între 2018 și 2021. Numai în 2024, Agricost a primit 10,5 milioane de euro în plăți directe, de peste 1.600 de ori mai mult decât suma colectată de o fermă medie din UE.

Activiștii și-au exprimat îngrijorarea față de faptul că Emiratele Arabe Unite, care au fost condamnate pe scară largă pentru încarcerarea activiștilor, incriminarea homosexualității și multiplele acuzații de tortură, negate în mod repetat, beneficiază de plăți agricole regulate din partea UE.

Al Nahyans și companiile menționate în acest articol nu au răspuns solicitările de a comenta. ADQ a refuzat să comenteze.

Constatările vin în contextul în care factorii de decizie politică dezbat viitorul schemei de subvenții. În iulie 2025, Comisia Europeană a publicat o propunere pentru următoarea rundă de plăți din cadrul PAC pentru perioada 2028-2034, care ar putea plafona plățile la 100.000 de euro/fermier în fiecare an.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că aceasta consideră că sprijinul oferit prin plățile din cadrul PAC „ar trebui să fie mai bine direcționat, inclusiv prin reducerea și plafonarea plăților pentru fermele mai mari” și a cerut Parlamentului European și Consiliului să sprijine modificările propuse la schema de subvenții.

„PAC nu îi ajută pe fermierii din UE. Continuă să-i îmbogățească pe cei mai bogați proprietari de terenuri. Și acum, și mai rău, alimentează regimuri autocratice”, a spus Faustine Bas-Defossez, directoarea departamentului pentru natură, sănătate și mediu din cadrul Biroului European de Mediu.

Familia Al Nahyan este cea mai puternică monarhie din Emiratele Arabe Unite, care este alcătuită din șapte state, fiecare cu propria familie regală. La cârmă se află șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, liderul orașului Abu Dhabi și președintele Emiratelor Arabe Unite.

În puțin peste 15 ani, dinastia emiratiană s-a impus ca un jucător agricol important la nivel mondial, achiziționând terenuri și companii agroalimentare în Africa, America de Sud și Europa. Emiratele Arabe Unite controlează acum aproximativ 960.000 de hectare de teren agricol la nivel mondial.

Această extindere face parte din strategia mai amplă de securitate alimentară a Emiratelor, care vizează asigurarea aprovizionării unei țări în care temperaturile ridicate, deficitul de apă și solul nisipos fac cultivarea o provocare. Emiratele Arabe Unite importă, în prezent, până la 90% din alimentele lor.

Ancheta a constatat că, în UE, expansiunea a fost canalizată prin intermediul a trei companii principale din Spania, Italia și România.

Agricost, vasta fermă a României, a fost cumpărată de Al Nahyans în 2018 pentru o sumă estimată la 230 de milioane de euro prin intermediul Al Dahra, grupul agroalimentar din Emiratele Arabe Unite. Al Dahra a fost fondată de fratele președintelui, șeicul Hamdan bin Zayed Al Nahyan, înainte ca fondul suveran de investiții al Abu Dhabi, ADQ, să cumpere 50% din companie în 2020.

Nicio informație despre structura actuală a acționariatului Al Dahra nu este disponibilă publicului, dar DeSmog înțelege că aceasta rămâne legată de persoane din consiliul de administrație, prezidat de șeicul Hamdan bin Zayed și de fiul său, șeicul Zayed bin Hamdan Al Nahyan, care este căsătorit cu fiica președintelui Emiratelor Arabe Unite.

Din 2012, Al Dahra a achiziționat și mai multe companii agricole în Spania, responsabile pentru peste 8.000 de hectare de teren. Împreună, acestea au primit peste 5 milioane de euro în subvenții din cadrul PAC între 2015 și 2024, a constatat DeSmog.

Fermele spaniole și românești din Emiratele Arabe Unite cultivă lucernă pentru hrana animalelor, majoritatea produselor fiind destinate exportului, inclusiv în Golf. Al Dahra deține un contract pe termen lung cu guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru furnizarea de hrană pentru animale țării, utilizată parțial pentru sectorul său de produse lactate în creștere rapidă.

În 2022, ADQ a cumpărat și Unifrutti, un producător de fructe proaspete cu o valoare estimată la 830 de milioane de dolari. Conform analizei DeSmog, fermele italiene ale Unifrutti au primit cel puțin 186.000 de euro în subvenții în cei trei ani de la vânzare.

Mărimea plăților către Emiratele Arabe Unite reflectă probleme semnificative legate de modul în care sunt calculate subvențiile PAC, care se bazează în mare măsură pe suprafața de teren cultivată. Propunerea Comisiei Europene de a plafona plățile directe ar afecta doar o fracțiune (0,5%) dintre principalii proprietari de terenuri din UE, care dețin acum 16% din întregul buget PAC.

„Primirea de subvenții UE de către Emiratele Arabe Unite este un scandal ascuns la vedere”, a declarat Thomas Waitz, europarlamentar din partea Partidului Verde austriac și coordonator al comisiei pentru agricultură din cadrul partidului.

„99% dintre fermierii europeni reali primesc subvenții sub 100.000 de euro. Acești bani nu au fost niciodată destinați dinastiilor de combustibili fosili, ci sunt meniți să consolideze fermierii europeni reali”, a subliniat Waitz.

Fermele subvenționate reprezintă doar o parte din acțiunea agricolă a Al Dahra și ADQ în Europa, o extindere care include mori de cereale în Grecia și Bulgaria, precum și ferme masive de produse lactate în Serbia.

Deși, din punct de vedere tehnic, este deținută de stat, ADQ este controlată îndeaproape de familia regală conducătoare a Emiratelor Arabe Unite, spun experții.

„Nu există o graniță clară între stat și bugetele familiei. Acesta este un regim foarte autoritar și represiv, astfel încât diferența dintre bugetele de stat și bugetele familiei este complet neclară”, a declarat Marc Valeri, profesor asociat de economie politică pentru Orientul Mijlociu la Universitatea Exeter.

Emiratele Arabe Unite dețin unele dintre cele mai mari active suverane din lume. Începând cu 2025, cele șapte fonduri de investiții ale sale dețineau aproape 2,5 trilioane de dolari.

Aceste active sunt gestionate în mare parte de rude apropiate ale președintelui. Între 2023 și ianuarie 2026, ADQ a fost prezidat de șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, fratele președintelui și consilierul pentru securitate națională al țării.

Din ianuarie, ADQ a devenit parte a celui mai nou fond suveran de investiții din Abu Dhabi, L'imad Holding, prezidat de prințul moștenitor, șeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, fiul cel mare al președintelui și probabilul succesor al acestuia.

Subvențiile urmărite de DeSmog ar putea oferi doar o imagine de ansamblu asupra plăților totale ale UE în beneficiul membrilor familiei regale din Golf, din cauza datelor oficiale incomplete și a lipsei de transparență din partea corporațiilor din Emiratele Arabe Unite.

Toate țările UE sunt obligate să publice informații despre fermele și proprietarii de ferme care primesc subvenții din cadrul PAC.

Cu toate acestea, înregistrările menționează doar destinatarul direct, ceea ce face dificilă sau uneori imposibilă identificarea proprietarilor și investitorilor finali care beneficiază de fonduri.

Unifrutti, de exemplu, deține ferme în Sicilia și regiunea Almeria din Spania, dar nu au putut fi găsite informații despre subvențiile primite de aceste companii.