Discuțiile din UE pe acordul comercial cu SUA au fost „constructive”, dar fără rezultat, iar asta riscă să crească mânia lui Trump

Discuțiile dintre instituțiile Uniunii Europene privind punerea în aplicare a unui acord comercial cu Statele Unite s-au încheiat miercuri seară fără un rezultat concret, în ciuda presiunilor exercitate de administrația Trump. Blocajul riscă să tensioneze și mai mult relațiile cu președintele Donald Trump, care a amenințat că va impune tarife de 25% pentru producătorii auto europeni dacă Uniunea Europeană nu pune în aplicare acordul încheiat anul trecut, scrie Politico.

Negocierile dintre reprezentanții Parlamentului European, ai guvernelor statelor membre și ai Comisiei Europene nu au dus la un compromis privind aplicarea acordului comercial transatlantic.

Comisarul european pentru Comerț, Maroš Šefčovič, le-a cerut negociatorilor să ajungă la o înțelegere care să stabilizeze relațiile comerciale cu Washingtonul, potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile. După aproximativ șase ore de negocieri, însă, părțile au părăsit masa discuțiilor fără un acord.

„Am avut negocieri bune și constructive în această seară cu Consiliul și Comisia”, a declarat eurodeputata Karin Karlsbro, reprezentanta grupului centrist Renew Europe în Parlamentul European. „Este important să avem un acord care să reziste presiunilor lui Trump înainte de a ajunge la o înțelegere finală.”

Ambasadorul SUA pe lângă Uniunea Europeană, Andrew Puzder, avertizase anterior că Statele Unite vor impune „relativ curând” tariful auto de 25% dacă negociatorii europeni nu ajung rapid la o soluție.„Aveți timp să rezolvați problema, iar momentul este acum”, a declarat Puzder pentru Bloomberg TV, la Bruxelles. „Dacă faceți acest lucru, probabil că el va reanaliza situația.”

Potrivit acordului de principiu convenit în luna iulie a anului trecut la complexul Turnberry al lui Trump, Uniunea Europeană a acceptat să elimine tarifele pentru bunurile industriale americane, iar Washingtonul urma să plafoneze tarifele pentru majoritatea produselor la 15%.

UE nu a reușit însă până acum să transpună această promisiune în legislație, ceea ce a provocat nemulțumirea lui Trump și a crescut presiunea asupra Comisiei Europene, instituția care negociază acordurile comerciale în numele celor 27 de state membre.

Sabine Weyand, principalul oficial al Comisiei Europene pe zona de comerț, le-a spus anterior membrilor comisiei pentru comerț din Parlamentul European că speră ca reuniunea să aducă „un progres decisiv” și să arate că Uniunea Europeană își respectă angajamentele.

„Sunt încrezătoare că avem toate elementele necesare pentru a demonstra că rămânem un partener de încredere, având în același timp la dispoziție instrumentele necesare pentru a reacționa la orice evoluție”, le-a spus Weyand eurodeputaților.

Deși Comisia Europeană și majoritatea statelor membre vor ca acordul de la Turnberry să fie finalizat, eurodeputații au adoptat o poziție mai dură. Aceștia sunt nemulțumiți de amenințările lui Trump la începutul acestui an privind anexarea Groenlandei, teritoriu danez, și au reevaluat oportunitatea acordului după ce Curtea Supremă a SUA a anulat, în februarie, tarifele inițiale impuse de Trump.

Sub conducerea lui Bernd Lange, președintele comisiei pentru comerț din Parlamentul European, eurodeputații au cerut introducerea unor condiții suplimentare. Printre acestea se numără amânarea acordului până când Trump reduce tarifele pentru oțel, suspendarea înțelegerii în cazul în care acesta amenință integritatea teritorială a UE și încetarea acordului înainte de finalul mandatului său.

Până în prezent, părțile nu au ajuns la un consens asupra celor mai sensibile puncte de negociere, a declarat un oficial din Consiliu.

„Au existat progrese, iar obiectivul este ca negocierile să fie finalizate în curând. Dar cele două părți trebuie să se consulte cu grupurile politice și, respectiv, cu statele membre, pentru a vedea ce sunt dispuse să accepte”, a spus oficialul, referindu-se la discuțiile purtate până târziu în noapte.

Bernd Lange, negociatorul-șef al Parlamentului European, a declarat că părțile „se apropie de un acord”, dar a precizat că mai este nevoie de timp.

Negociatorii ar putea avea o nouă rundă de discuții pe 19 mai, deși data nu a fost încă confirmată, potrivit unui alt oficial din Consiliu.

Cele două părți au transmis că vor să ajungă la un compromis final până în iulie, când urmează să expire tarifele temporare impuse de Trump. Pentru administrația americană, însă, acest termen ar putea fi prea îndepărtat. Ambasadorul Andrew Puzder a avertizat că întregul acord comercial este acum în pericol. „Dacă un acord nu este, de fapt, un acord, atunci cred că Statele Unite se vor retrage din el”, a spus Puzder.