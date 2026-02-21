Reacția Franței, după ce Trump a anunțat că taxează toate țările din lume cu 15%: "O poziție la nivel UE"

Publicat la 21:08 21 Feb 2026 Modificat la 21:08 21 Feb 2026

Președintele francez Emmanuel Macron. Sursa foto: Getty Images

Franţa colaborează strâns cu Comisia Europeană şi cu celelalte ţări din Uniunea Europeană pentru a evalua consecinţele noii situaţii care se conturează după decizia Curţii Supreme a Statelor Unite privind tarifele inițiate de administrația Trump.

Parisul consideră că va fi necesară o poziţie comună, la nivel de bloc, informează sâmbătă Agerpres, citând EFE.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat sâmbătă decizia Curţii Supreme a SUA, considerând că este o dovadă că există "puteri şi contraputeri în democraţii".

Liderul francez s-a arătat însă prudent cu privire la consecinţe deoarece, la doar câteva ore după aceea, preşedintele Trump a anunţat că va aplica un nou tarif global de 10% în locul celor eliminate de instanța supremă americană.

"Prin urmare, să analizăm exact consecinţele, ce se poate face şi să ne adaptăm", a subliniat Macron.

El a adăugat că Franţa doreşte să continue să exporte şi să facă acest lucru "după cele mai corecte reguli posibile", cu "reciprocitate" şi fără a suferi "decizii unilaterale".

Sâmbătă, preşedintele Donald Trump a crescut miza, după ce vineri anunţase un prim val general de taxe de 10% pentru importurile din toate ţările ca răspuns la decizia Curţii Supreme.

El a anunțat că noul tarif "cu aplicabilitate imediată", va fi ridicat la 15%.