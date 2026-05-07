Rusia cere ambasadelor străine să evacueze Kievul: Sunt inevitabile represiunile dacă Ucraina atacă Moscova în 9 mai

Rusia a îndemnat miercuri ambasadele străine să asigure 'evacuarea la timp' a personalului și a cetățenilor lor din Kiev înaintea unor 'lovituri de represalii' inevitabile în cazul în care Ucraina ar perturba sărbătoarea Zilei Victoriei pe 9 mai.

Într-o notă adresată corpului diplomatic, Ministerul rus de Externe a avertizat cu privire la 'caracterul inevitabil al unor lovituri de represalii' împotriva capitalei ucrainene, în cazul în care Ucraina ar perturba evenimentele organizate cu ocazia zilei de 9 mai la Moscova, și a solicitat țărilor străine să 'garanteze evacuarea la timp a personalului misiunilor diplomatice, precum și a cetățenilor, din orașul Kiev'.

Moscova e în stare de alertă maximă cu 48 de ore înaintea paradei de Ziua Victoriei. Accesul la internet a fost restricţionat în cea mai mare parte a capitalei, sub pretextul pericolului de atacuri teroriste.

Potrivit presei internaţionale, însă, riscurile de atacuri cu drone ucrainene sunt, de fapt, cele care îngrijorează Kremlinul. Chiar în ultimele zile, Kievul şi-a demonstrat din nou capacitatea de a lovi ţine aflate în profunzimea teritoriului rus, cu până la 1000 de kilometri în spatele liniei frontului.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, nu s-a ferit să declare că dronele sale ar putea să atace chiar în Piaţa Roşie şi a ordonat "operaţiuni ţintite" asupra infrastructurii de apărare antiaeriană din regiunea Moscovei.

Tensiunile s-au agravat după ce Rusia şi-a continuat bombardamentele în ultimele zile, deşi Kievul propusese ca armistiţiul pentru paradă să înceapă încă de luni. Ca atare, mai mulţi oficiali ucraineni au declarat nul orice fel de angajament faţă de o încetare temporară a focului.

Ministerul rus de externe a ameninţat cu represalii dure şi a avertizat diplomaţii străini din Kiev să-şi părăsească posturile, sugerând iminenţa unor noi atacuri.

Conform presei ruse, numeroase localităţi din întreaga ţară, nu numai cele din apropierea frontului, au decis anularea tuturor festivităţilor, inclusiv în Crimeea ocupată. La Kaliningrad, enclava rusească înconjurată de teritoriu NATO, vor defila doar vehicule din al Doilea Război Mondial, iar alte oraşe amână în continuare decizia.



