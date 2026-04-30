Zelenski propune Rusiei un armistițiu pe termen lung, după ce Putin a cerut o pauză scurtă pentru „Ziua Victoriei”

2 minute de citit Publicat la 12:26 30 Apr 2026 Modificat la 12:27 30 Apr 2026

Ucraina propune Rusiei un armistițiu pe termen lung, ca replică la sugestia președintelui rus Vladimir Putin de a opri temporar focul pentru sărbătorirea Zilei Victoriei, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski.

Propunerea vine la scurt timp după o discuție telefonică avută de Putin cu președintele american Donald Trump, pe 29 aprilie. În cadrul acelei convorbiri, liderul de la Kremlin și-a exprimat disponibilitatea de a declara o pauză în lupte în jurul datei de 9 mai, când Rusia sărbătorește Ziua Victoriei.

Anterior, Moscova decisese deja să reducă amploarea paradei militare de 9 mai - evenimentul anual prin care își afișează forța armată - de teama unor eventuale atacuri ucrainene.

„Vom clarifica despre ce este vorba exact: despre câteva ore de siguranță pentru o paradă la Moscova sau despre ceva mai mult”, a declarat Zelenski. „Propunerea noastră este un armistițiu pe termen lung, o securitate reală și garantată pentru oameni și o pace durabilă”.

Zelenski a precizat că i-a instruit pe negociatorii ucraineni să contacteze partea americană pentru a obține lămuriri cu privire la propunerile Moscovei.

I have instructed our representatives to contact the team of the President of the United States and clarify the details of Russia’s proposal for a short-term ceasefire. Ukraine seeks peace and is doing the necessary diplomatic work to bring this war to a real end. We will clarify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2026

Kievul nu mai vrea „pauze de moment”

Declarațiile președintelui ucrainean subliniază dorința Ucrainei de a obține o oprire a ostilităților mult mai solidă și mai durabilă. Până acum, Rusia a respins constant cererile pentru un armistițiu total și necondiționat, preferând să propună în schimb încetări ale focului limitate și pe termen scurt.

Ucraina a acuzat în repetate rânduri Rusia că a încălcat armistițiile anterioare. Un exemplu recent este cel din perioada Paștelui Ortodox, când Kievul susține că a înregistrat peste 400 de încălcări ale înțelegerii.

Negocierile de pace sunt blocate de mai bine de două luni. Diplomația de la Washington pare să-și fi mutat atenția către conflictul cu Iranul și eforturile de soluționare a acelei crize.

Ultima rundă de discuții trilaterale (Ucraina-Rusia-SUA) a avut loc pe 16 februarie. O nouă rundă programată pentru finalul acelei luni a fost amânată chiar înainte de atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

În timp ce Kyivul încearcă să resusciteze dialogul, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat la începutul lunii aprilie că discuțiile cu Ucraina nu reprezintă în prezent o prioritate pentru Moscova.

Disputele teritoriale rămân mărul discordiei

Progresele sunt blocate în continuare de dezacorduri majore, în special în ceea ce privește pretențiile teritoriale ale Rusiei.

Ucraina susține că înghețarea actualei linii a frontului este cea mai realistă bază pentru un armistițiu. De cealaltă parte, Moscova insistă ca forțele ucrainene să se retragă din anumite părți ale Donbasului ca o condiție obligatorie pentru orice acord – o cerere pe care Kievul a respins-o categoric.