Planul UE de eliminare treptată a tehnologiei chineze ar putea costa blocul comunitar peste 400 de miliarde de dolari. Huawei ar urma să fie printre companiile afectate.

Propunerile Uniunii Europene de înăsprire a normelor de securitate cibernetică, prin eliminarea treptată a echipamentelor furnizate de companii chineze, riscă să coste blocul comunitar peste 400 de miliarde de dolari în următorii cinci ani, scrie Reuters. Germania ar urma să suporte aproape jumătate din această povară, a transmis miercuri Camera de Comerț a Chinei pe lângă Uniunea Europeană.

Potrivit noilor reguli de securitate cibernetică, UE intenționează să elimine treptat componentele și echipamentele provenite de la furnizori considerați „cu risc ridicat” în sectoare critice. Măsura a fost criticată de gigantul chinez al telecomunicațiilor Huawei, care ar urma să fie printre companiile afectate.

Beijingul dorește ca formulările care definesc „țările care ridică îngrijorări în materie de securitate cibernetică” și „riscul ridicat” să fie eliminate din proiect. Săptămâna trecută, China a amenințat că va lua contramăsuri împotriva Uniunii Europene dacă nu vor fi operate modificări substanțiale.

Un studiu realizat de KPMG pentru Camera de Comerț a Chinei pe lângă UE arată că înlocuirea forțată a furnizorilor chinezi în 18 sectoare critice ar costa Uniunea Europeană 367,8 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 432,83 miliarde de dolari, între 2026 și 2030. Potrivit raportului, UE ar trebui să înlocuiască echipamente, să înregistreze deprecieri ale activelor și să facă față unei eficiențe mai scăzute, precum și unor întârzieri în procesul de digitalizare.

Două dintre cele mai afectate sectoare ar fi energia și telecomunicațiile, considerate piloni ai tranziției digitale și verzi planificate de Uniunea Europeană.

Șase state membre ale UE ar înregistra pierderi de peste 10 miliarde de euro: Germania, Franța, Italia, Spania, Polonia și Țările de Jos. În cazul Germaniei, costurile ar ajunge la 170,8 miliarde de euro.

Guvernele statelor membre și Parlamentul European se află încă în primele etape ale lungului proces legislativ necesar pentru ca noile reguli să devină lege, proces care este probabil să ducă la amendamente.

Comisia Europeană a recomandat, de asemenea, luni, restricționarea utilizării fondurilor europene pentru proiecte care implică invertoare de putere provenite de la „furnizori cu risc ridicat”. Executivul european a avertizat că astfel de echipamente ar putea permite oprirea de la distanță a rețelelor electrice ale unui stat membru al UE.