Comisia Europeană recomandă statelor membre să excludă Huawei și ZTE din infrastructura telecom

Publicat la 09:24 05 Mai 2026 Modificat la 09:24 05 Mai 2026

China a denunțat noile reguli de securitate pregătite de UE drept „discriminatorii".

Uniunea Europeană se pregătește să interzică utilizarea tehnologiilor provenite de la furnizori considerați cu risc ridicat. Comisia Europeană a recomandat deja statelor membre să excludă echipamentele Huawei și ZTE, ambele companii chineze, din infrastructura de conectivitate a operatorilor locali de telecomunicații, a declarat luni, la Bruxelles, un purtător de cuvânt al instituției, potrivit Reuters.

Această recomandare, anunțată de un purtător de cuvânt luni, reflectă îngrijorările tot mai mari legate de influența furnizorilor considerați cu risc ridicat în infrastructurile critice de conectivitate din Uniunea Europeană.

De asemenea, noile reguli de securitate cibernetică aflate în curs de aprobare ar oferi Uniunii Europene posibilitatea de a interzice utilizarea echipamentelor provenite de la furnizori considerați cu risc ridicat pe piața UE, a precizat purtătorul de cuvânt jurnaliștilor, în cadrul unui briefing la Bruxelles.

Decizia vine pe fondul unei atenții sporite acordate securizării spațiului digital al UE împotriva amenințărilor care ar putea compromite securitatea națională.

China a denunțat noile reguli de securitate pregătite de UE drept „discriminatorii” și a amenințat cu represalii dacă acestea vor intra în vigoare.