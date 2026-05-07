Ce urmează după demiterea lui Ilie Bolojan. Alin Tișe: „Se reformează un guvern majoritar, cu compromisuri interne”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis joi că „acum avem o altă realitate politică, urmare a căderii guvernului prin moțiune”. Astfel, într-un mesaj pe Facebook, el a prezentat cinci premise deja cunoscute din urma negocierilor politice, dar și patru situații care ar putea să apară, subliniind că „se reformează un guvern majoritar, cu compromisuri interne”.

„În urmă cu ceva timp am mai explicat, printr-un silogism simplu, posibilitățile guvernării, legat de moțiunea de cenzură.

Mințile infierbântate sau odihnite m-au etichetat atunci, ba PSD-ist, ba AUR-ist și în câte alte feluri.mDar, am avut dreptate.

Acum avem o altă realitate politică, urmare a căderii guvernului prin moțiune, pe care o explic tot printr-un silogism. Să simplificăm logic:

Premise:

Președintele vrea guvern majoritar, fără AUR. Singura majoritate posibilă: PSD + PNL + USR + UDMR. USR merge doar cu PNL. PNL nu vrea guvernare, dar ar intra dacă „nu există altă soluție”. PSD vrea guvernare, dar are condiții interne (ex. fără Bolojan).

Silogism simplu:

Dacă există guvern majoritar - trebuie să includă PNL.

Dacă PNL nu vrea, dar nu există alternativă - PNL va intra.

Dacă PNL intră - USR intră.

Dacă PSD vrea guvern - acceptă compromisuri”, a scris Alin Tișe, pe Facebook.

Mai departe, el a afirmat că „se reformează un guvern majoritar, cu compromisuri interne”.

„Rezultat simplu:

Se reformează un guvern majoritar PSD + PNL + USR + UDMR, cu compromisuri interne privind guvernarea din partea PSD, iar PNL reintră la guvernare „chemat de responsabilitatea față de țară” și context, cu redefinirea relației cu PSD.

PS: Silogismul meu nu are în vedere un guvern minoritar susținut din opozitie de către unul sau mai multe partide. Posibil, dar puțin probabil - nedorit real, nici de PSD și nici de PNL.

PNL-isti numiți în diferite instituții, stați liniștiți, că nu trebuie să vă dati demisia, că partidul revine la butoanele interesului național”, a mai scris Tișe.

La două zile după moțiunea de cenzură, nu se întrevăd soluții pentru ieșirea din criza politică, cu atât mai mult cu cât liberalii au decis să treacă în opoziție și refuză să mai colaboreze cu PSD.

La Palatul Cotroceni au fost deja chemați Sorin Grindeanu și Dominic Fritz pentru discuții informale cu Nicușor Dan. Abia astăzi au fost invitați premierul demis Ilie Bolojan și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Președintele încă speră la refacerea coaliției, potrivit surselor Antena 3 CNN, însă nu exclude nici varianta unui guvern minoritar.

Guvernul Bolojan a fost demis, marți, cu 281 de voturi, prin moțiune de cenzură.