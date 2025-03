Rusia a atacat Sumî cu rachete în ziua negocierilor cu SUA din Arabia Saudită. 65 de persoane rănite, inclusiv 14 copii

Ultimul atac rusesc asupra orașului Sumî, desfășurat luni, arată că Moscova dorește să continue "teroarea asupra Ucrainei", acuză premierul de la Kiev, Denîs Șmîgal, citat de presa internațională.

Reacția vine după ce armata rusă a lovit o zonă rezidențială din orașul situat în nord-estul Ucrainei.

Noul incident are loc în vreme ce negociatorii americani și ruși discută în Arabia Saudită condițiile privind încetarea războiului din Ucraina.

Biroul procurorului regional a declarat că cel puțin 65 de persoane, inclusiv 14 copii, au fost rănite în urma atacului.

Un bilanț preliminar comunicat anterior de oficiali locali indica 28 de victime.

"Ucraina luptă pentru pace, iar Rusia arată încă o dată că dorește să continue teroarea. Comunitatea internațională trebuie să crească presiunea asupra Rusiei pentru a opri agresiunea și pentru a asigura dreptatea și a salva viețile ucrainenilor", a scris premierul ucrainean pe rețeaua X.

russia attacked the civilian infrastructure in Sumy. Residential and private houses in particular were damaged. There are casualties, including children.

Units of the State Emergency Service are on the ground. They are removing the consequences of the enemy attacks and providing… pic.twitter.com/8GdLTKtzK7