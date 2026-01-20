Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi al Comandamentului European al Armatei SUA. Sursa foto: MApN

Șeful trupelor NATO, Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM) a declarat marţi, la Sibiu, că este foarte încrezător că Rusia a fost descurajată de a ataca o ţară membră a Alianţei datorită nivelului de pregătire al Armatei Române, însă este „imposibil de a pronostica” când şi cum se va termina războiul din Ucraina sau dacă şi când Rusia ar putea ataca o ţară NATO, transmite Agerpres.

„Rusia a fost descurajată de a ataca, datorită nivelului de pregătire al Armatei Române”

„Observăm ameninţarea rusească de-a lungul Alianţei şi cum se manifestă, cu intenţiile ei de a ataca teritorii NATO. Suntem foarte încrezători că Rusia a fost descurajată de a ataca, datorită nivelului de pregătire al Armatei Române, asta este vestea bună.

Sigur când şi cum se va întâmpla să se termine războiul din Ucraina şi ce se va întâmpla cu Rusia, va trebui să urmărim cu atenţie, este imposibil de a pronostica acest lucru acum. Rusia are o armată mare, noi ne-am asigurat că vom fi pregătiţi să descurajăm”, a spus, într-o conferinţă de presă, generalul Alexus G. Grynkewich.

La rândul său, generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, prezent la conferinţa de presă, a subliniat că nu poate să prezică dacă Rusia va ataca în următorii ani o ţară membră NATO.

„Rusia este un actor statal impredictibil şi asta este şi motivaţia pentru care pregătim aceste planuri regionale, în principal pentru a descuraja Rusia să facă o astfel de mişcare. Sunt mai mult decât convins că, împreună cu aliaţii şi partenerii noştri, o să avem răspunsul potrivit în cazul în care acest lucru s-ar întâmpla. Dar, repet, nu pot să fac o predicţie de o astfel de acţiune în viitorul apropiat”, a explicat generalul Gheorghiţă Vlad.

Lideri occidentali susţin că Putin, dacă va câştiga în Ucraina, va ataca într-o zi NATO

Kremlinul a declarat, în 9 decembrie 2025, că afirmaţiile europene conform cărora Vladimir Putin ar vrea să restabilească Uniunea Sovietică sunt greşite, iar acuzaţiile că preşedintele rus intenţionează să invadeze un stat membru al NATO sunt o „prostie totală”, relatează Reuters.

Putin, care s-a născut în Uniunea Sovietică, a afirmat în 2005 că prăbuşirea URSS a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX, deoarece zeci de milioane de ruşi erau sărăciţi, iar Rusia însăşi se confrunta cu ameninţarea dezintegrării.

Oponenţii spun că Rusia lui Putin se degradează într-un amestec puternic de absurditate şi represiune, comparabil cu epoca Leonid Brejnev din Uniunea Sovietică. Lideri occidentali susţin că Putin, dacă va câştiga în Ucraina, va ataca într-o zi NATO.

Putin a negat în repetate rânduri că are vreun plan de a ataca NATO şi a spus că un astfel de pas ar fi o prostie pentru Rusia, având în vedere superioritatea militară convenţională a Alianţei Nord-Atlantice asupra Moscovei.