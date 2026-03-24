Rusia a început lansarea propriilor sateliți pentru a crea o rețea de internet rivală cu Starlink-ul lui Elon Musk

Publicat la 19:20 24 Mar 2026

O companie aerospațială rusă a lansat primul lot de sateliți pe orbită joasă, care au ca scop să formeze o vastă constelație care să permită conexiune la internet, în cadrul unui proiect menit să rivalizeze cu Starlink, compania SpaceX, potrivit The Moscow Times.

Primele elemente ale constelației de sateliți finanțate de stat, cunoscută sub numele de Rassvet, trebuiau să fie lansate în spațiu la sfârșitul anului trecut, dar întârzierile au amânat începerea programului de lansare pentru această lună.

Bureau 1440, compania aerospațială privată care dezvoltă rețeaua, a declarat pentru ziarul Kommersant că 16 sateliți au fost lansați în spațiu luni seara.

Compania a declarat că sateliții vor fi supuși unor verificări ale sistemului înainte de a se deplasa pe pozițiile orbitale țintă.

Constelația de internet prin satelit este destinată să ofere acces la internet în bandă largă în toată Rusia și să servească drept alternativă internă la Starlink, deținut de miliardarul Elon Musk.

Alexei Shelobkov, CEO al companiei-mamă a Bureau 1440, ICS Holding, a declarat pentru Kommersant că următoarea etapă a implementării Rassvet va implica încă zeci de lansări.

Șeful Roscosmos, Dmitri Bakanov, a declarat anterior că peste 900 de sateliți pe orbită joasă din rețeaua Rassvet sunt programați să intre în spațiu până în 2035. Operațiunile comerciale care implică peste 250 de sateliți din constelație sunt așteptate să înceapă cândva anul viitor.

Pentru comparație, rețeaua Starlink a SpaceX a implementat peste 7.000 de sateliți pe orbita joasă a Pământului de la începutul primelor lansări în 2019.

Guvernul rus a alocat 102,8 miliarde de ruble (1,26 miliarde de dolari) pentru dezvoltarea Rassvet. Bureau 1440 intenționează să investească încă 329 de miliarde de ruble (4 miliarde de dolari) din fonduri proprii până în 2030.