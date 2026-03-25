Rusia a lansat aproape 1.000 de drone împotriva Ucrainei, într-unul dintre cele mai mari atacuri din război

Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri asupra Ucrainei din ultimele luni, cu aproape 1.000 de drone în ultimele 24 de ore, potrivit armatei ucrainene. Peste 550 dintre acestea au fost îndreptate către ținte din întreaga țară, într-un rar și mortal atac desfășurat în timpul zilei, au precizat oficialii militari, scrie CNN.

În atacuri au fost rănite cel puțin 40 de persoane, inclusiv cinci copii, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cel puțin două persoane au fost ucise în regiunea Ivano-Frankivsk din vestul Ucrainei, a anunțat guvernatoarea Svitlana Onyshchuk. Victimele sunt un militar din Garda Națională și fiica sa în vârstă de 15 ani, potrivit primarului orașului Ivano-Frankivsk, Ruslan Martsinkiv. Cei doi se aflau la o maternitate. Alte patru persoane, inclusiv un copil de 6 ani, au fost rănite.

În Vinnytsia, un bărbat de 59 de ani a fost ucis, iar alte 11 persoane au fost rănite, potrivit primarului Serhiy Morgunov.

"Acesta a fost unul dintre cele mai mari atacuri pe parcursul unei zile”, a declarat purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, Iurii Ihnat, precizând că dronele au vizat în special centrul și vestul Ucrainei.

”Nu te poți obișnui cu așa ceva”

În Liov, cel puțin 22 de persoane au fost rănite în urma atacului, a declarat primarul orașului, Andrii Sadovîi. Forțele aeriene au anunțat că au fost confirmate cel puțin 15 lovituri, iar 541 de drone au fost doborâte sau neutralizate.

Clădiri rezidențiale și centre urbane au fost lovite, inclusiv o maternitate din Ivano-Frankivsk, care a suferit avarii, potrivit autorităților ucrainene. De asemenea, o biserică din cadrul Complexului Mănăstirii Bernardine din Liov, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, a fost avariată, potrivit lui Maksîm Kozyțki, șeful administrației militare regionale din Liov.

”Un monument arhitectural de importanță națională, Complexul Mănăstirii Bernardine, a fost avariat”, a scris Kozyțki pe Telegram, adăugând că experții nu au stabilit încă amploarea pagubelor. ”Acesta este situat în centrul istoric al Liovului, inclus pe lista patrimoniului cultural internațional aflat sub protecție sporită”, a precizat oficialul. ”Flăcările au cuprins clădirile din apropierea complexului.”

Biserica face parte din situl UNESCO ”Liov – Ansamblul centrului istoric”.

”Dronele iraniene de tip Shahed, modernizate de Rusia, lovesc biserica din Liov, iar doar cineva ca Putin ar putea găsi plăcere în așa ceva”, a declarat Zelenski în discursul său nocturn. ”Amploarea acestui atac arată clar că Rusia nu are nicio intenție reală de a pune capăt acestui război.”

Între timp, în Rusia, un bărbat de 55 de ani a fost ucis, iar alte 13 persoane au fost rănite în urma unor atacuri cu drone ucrainene în regiunea Kursk, potrivit guvernatorului interimar Aleksandr Hinștein.