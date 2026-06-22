Rusia a lovit un vas turcesc în Marea Neagră. Nava a luat foc. Cel puțin un om a murit

1 minut de citit Publicat la 08:43 22 Iun 2026 Modificat la 08:47 22 Iun 2026

Vasul Victress a fost lovit în Marea Neagră de o dronă a Rusiei, potrivit marinei ucrainene. Foto: Anton Gherașcenko via X

Un cargou a luat foc în Marea Neagră după un atac rusesc cu dronă care a ucis cel puțin un marinar de la bord.

Anunțul a fost făcut luni de viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba, marina ucraineană anunțând, la rândul său, mai multe pierderi, scrie Agerpres, care citează AFP.

"Un atac cu dronă a provocat incendiul unei nave sub pavilion panamez. Un membru al echipajului a fost ucis: era vorba despre un bucătar în vârstă de 58 de ani, de naţionalitate egipteană", a scris Kuleba pe Telegram.

El a precizat că opt marinari au fost salvaţi.

Imagini cu vasul incendiat și incendiul de la bord au fost publicate pe X de Anton Gherașcenko, fost consilier al ministrului ucrainean de Interne.

A Russian drone strike on the Turkish bulk carrier VICTRESS in the Black Sea.



A large-scale fire on board and victims - Ukrainian Navy.



The crew of the ship was evacuated by the Ukrainian Navy. It was carrying nine crew members - citizens of Egypt, Turkey, and India. pic.twitter.com/eb0rDiSklE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 22, 2026

Potrivit Reuters, care citează o postare pe Telegram a marinei ucrainene, este vorba de cargoul turc de marfă Victress, care naviga sub pavilion panamez.

S-au înregistrat victime printre cei nouă membri ai echipajului, care sunt cetățeni din Egipt, Turcia și India, conform sursei citate.

Postarea marinei ucrainene nu a oferit detalii despre victime.

Potrivit vicepremierului Kuleba, alte două nave, sub pavilionul Belize, respectiv Palau, au fost atacate de Rusia în noaptea de duminică spre luni, fără să se înregistreze victime.