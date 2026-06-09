Rusia amenință din nou Occidentul cu folosirea armei nucleare

2 minute de citit Publicat la 11:15 09 Iun 2026 Modificat la 11:17 09 Iun 2026

Lansator mobil de rachete nucleare al armatei ruse în timpul unei defilări în Piața Roșie din Moscova. Foto: Getty Images

Rusia și Belarus sunt gata să folosească orice mijloace pentru propria securitate, „inclusiv folosirea armelor nucleare” a declarat marți adjunctul ministrului rus de Externe, Mihail Galuzin, citat de Sky News.

„Ne menținem într-o stare permanentă de pregătire pentru a desfășura toate mijloacele, inclusiv cele nucleare, pentru a asigura securitatea statală”, a spus Galuzin, în cadrul unui interviu acordat publicației Izvestia.

Adjunctul lui Serghei Lavrov a notat că Rusia și aliatul său principal Belarus organizează periodic exerciții în care verifică nivelul de pregătire și alarmare al unităților de luptă.

Luna trecută, Rusia a livrat muniţii nucleare unor facilităţi de stocare din Belarus în cadrul unui exerciţiu nuclear major.

Exerciţiul nuclear de trei zile s-a desfășurat într-un moment în care Moscova este angrenată în ceea ce consideră o luptă existenţială cu Occidentul din cauza Ucrainei.

„În cadrul exerciţiului forţelor nucleare, au fost livrate muniţii nucleare unor facilităţi de stocare din teren în zona poziţiei brigăzii de rachete din Republica Beralus”, a precizat ministerul.

Utilizarea de către Rusia a armelor nucleare, anexarea Ucrainei, prăbușirea Uniunii Europene, criza „americocentrismului” și victoria totală a Kremlinului în războiul ideologic cu Occidentul: așa arată câteva din scenariile probabile pentru anul 2036, prezentate în cadrul unui raport intitulat „Principalele amenințări la adresa Rusiei în al doilea sfert al secolului XXI”, care a fost prezentat joi, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg.

Folosirea armei nucleare ar afecta cel mai mult țările NATO de pe Flancul Estic, adică Polonia, România și țările baltice, a avertizat un expert militar polonez.

Documentul a fost elaborat de principalul ideolog al lui Putin, Aleksandr Dughin, împreună cu oligarhul media conservator, Konstantin Malofeev, informează mk.ru.

Conform lui Dughin și lui Malofeev, acest document este „discutat activ” la nivel înalt, mai exact la Academia Prezidențială de Economie și Administrație Publică și, în special, la Academia Militară a Statului Major General al armatei ruse.

Pentru analiză, autorii au identificat 15 amenințări împărțite în 5 domenii (geopolitică, ideologie, demografie, economie și tehnologie) și au prezis dinamica acestora până în 2036 și mai departe până în 2050.

Pentru fiecare dintre aceste amenințări, autorii au urmărit evoluția din 2000, până în 2014, până în perspectiva anilor 2036 și 2050. Fiecărei variante i s-a atribuit unul dintre cele trei scenarii: „bun”, „rău” și „inert”.

losirea armelor nucleare nu aparține unui scenariu de tip „cea mai rea soluție posibilă”, a declarat oligarhul rus Konstantin Malofeev (în imagine), la forumul de la Sankt Petersburg. Foto: Profimedia Images

„Academia Statului Major General nu este o academie militară obișnuită. Este un centru unde, timp de aproape douăzeci de ani, s-au născut concepte pe care Rusia le implementează apoi în practica operațională”, a spus fostul ofițer de informații polonez.