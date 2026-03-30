Rusia expulzează un diplomat britanic din Moscova pentru acuzații de spionaj

<1 minut de citit Publicat la 12:06 30 Mar 2026 Modificat la 12:12 30 Mar 2026

Kremlinul îl expulzează pe diplomatul Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg din Rusia pentru "spionaj economic". Sursa foto: Getty Images

Rusia a ordonat expulzarea unui diplomat la post de la ambasada Regatului Unit la Moscova, sub acuzaţia de spionaj, a informat luni agenţia de presă RIA Novosti, citând Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), relatează The Independent şi AFP, potrivit Agerpres.

Conform celor de la FSB, numele diplomatului este Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg. Rusia i-a retras deja acreditarea.

Diplomatul, secretar adjunct al ambasadei Regatului Unit, este acuzat că a condus "activităţi de informaţii şi de subversiune, care amenință securitatea Rusiei", a declarat RIA Novosti, adăugând că diplomatul trebuie să părăsească teritoriul Federaţiei Ruse în termen de două săptămâni.

O înregistrare video publicată luni de diplomaţia rusă o arată pe Danae Dholakia, însărcinata cu afaceri a Regatului Unit la Moscova, sosind la sediul Ministerului de Externe rus.

Relaţiile dintre Rusia şi Regatul Unit, deja la cel mai scăzut nivel înainte de conflictul din Ucraina, au fost extrem de tensionate de la începutul ofensivei ruse lansate în februarie 2022 împotriva vecinului său ucrainean.

Expulzările reciproce ale diplomaţilor au devenit frecvente în ultimii ani între Rusia şi Regatul Unit.

În februarie, Ministrul de Externe britanic a anunţat revocarea acreditării unui diplomat rus, ca răspuns la o măsură similară luată de Moscova în ianuarie.