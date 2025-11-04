Rusia înfiinţează unități de rezerviști pentru apărarea infrastructurilor atacate de dronele ucrainene

Un atac cu drone ucrainene a provocat un incendiu la cea mai mare uzină de procesare a gazului din lume, în Rusia. Sursa foto:Getty

Cele două camere ale parlamentului rus au aprobat un proiect de lege privind crearea unor unități militare alcătuite din rezerviști angajați prin contract și destinate exclusiv apărării infrastructurilor critice ale Rusiei, amenințate de atacurile ucrainene cu drone, proiect care mai are nevoie doar de promulgarea președintelui Vladimir Putin pentru a intra în vigoare, dar mai multe regiuni ruse au început deja crearea unor astfel de unități, conform Agerpres.

Legislația actuală permite utilizarea unităților de rezerviști prin contract doar în perioadele de mobilizare sau în timp de război. Proiectul de lege adoptat de parlamentul rus include un amendament la legea apărării, în virtutea căruia rezerviștii care semnează contracte cu Ministerul Apărării vor putea fi mobilizați pentru a îndeplini misiuni de apărare a infrastructurilor critice.

Nu este vorba despre o mobilizare, a ținut să precizeze adjunctul șefului Departamentului de Organizare și Mobilizare din cadrul Statului Major al armatei ruse, viceamiralul Vladimir Tsimlianski. 'Proiectul de lege, elaborat la inițiativa Ministerului Apărării, nu privește toți cetățenii și nu prevede recrutarea lor pentru serviciul militar, nici desfășurarea lor în zona operațiunii militare speciale (pe frontul din Ucraina n.red) sau în afara teritoriului țării', a explicat militarul rus.

Președintele Putin a dispus în septembrie 2022 mobilizarea a circa 300.000 de rezerviști pentru războiul din Ucraina, dar de atunci nu a mai decretat nicio altă mobilizare, întrucât aceea a provocat exodul a sute de mii de ruși care și-au părăsit țara de teama că ar putea fi trimiși pe front. Putin a promis că nu va mai ordona vreo mobilizare, el susținând că ar fi suficient numărul celor care se oferă voluntari pentru a intra în rândurile armatei.

Infrastructura Rusiei, atacată de drone ucrainene

Ucraina recurge cu regularitate la atacuri cu drone asupra unor obiective strategice ruse, precum rafinării, rezervoare de combustibil, depozite de muniții sau aerodromuri militare, într-o tactică de război asimetric menită să perturbe logistica armatei ruse.

Deși Putin nu a promulgat încă amendamentul legislativ, regiunile ruse Tatarstan, Samara, Nijni Novgorod, Iaroslavl și Tambov au început deja crearea primelor unități de rezerviști prin contract care vor participa la misiunile de apărare a infrastructurilor critice.

Regiunea Tatarstan, de exemplu, le va oferi rezerviștilor o soldă lunară de 78.000 de ruble (763 de dolari), în plus față de solda cuprinsă între 30.000 și 40.000 de ruble (370-493 de dolari) oferită de Ministerul Apărării , iar contractul le garantează că nu vor participa la războiul din Ucraina și misiunea lor se va limita la protejarea instalațiilor locale.

După un program de instrucție militară, rezerviștii vor îndeplini misiuni de protejare a infrastructurilor timp de 45 de zile, după care va fi efectuată rotația lor. Ei ar putea fi echipați cu arme ușoare și cu rachete antiaeriene portabile, sau vor opera sisteme anti-drone mai complexe, precum sisteme antiaeriene ori de război electronic.