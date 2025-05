Rusia intră în spațiul aerian al unei țări NATO cu un Sukhoi Su-35 după ce autoritățile au încercat să rețină un vas din flota Moscovei

Un avion de vânătoare rusesc Sukhoi Su-35 a intrat în spațiul aerian al Estoniei, declanșând alarma la nivelul forțelor armate ale acestei țări membră UE și NATO, arată surse din capitala Tallinn.

Incidentul s-a petrecut pe 13 mai, în apropierea peninsulei Juminda.

Potrivit părții estoniene, avionul nu avea plan de zbor, transponderul (dispozitiv ce emite un semnal ce permite localizarea unei aeronave, n.r.) era oprit iar pilotul a ignorat contactul radio.

Aeronave F-16 ale Poliției aeriene NATO în regiunea baltică au fost ridicate de la sol pentru a identifica aeronava străină.

În urma incidentului, Estonia l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Tallinn.

❗️The ??Estonian Navy tried to seize a ??Russian "shadow" tanker.



The ship's crew refused to enter an Estonian port - then they tried to board the tanker. But suddenly a Russian SU-35 fighter appeared, after which the assault was called off. pic.twitter.com/lIwchubpqT