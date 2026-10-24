Rusia își transferă producția de armament în China

O companie rusă care furnizează microelectronice pentru industria de apărare a Moscovei asamblează deja cipuri în China. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Companiile ruse care lucrează pentru complexul militar-industrial al Federației Ruse au început să-și transfere liniile de producție în China, se arată într-un raport al unui centrului american de analilze strategice C4ADS, citat de The Moscow Times.

Astfel, producătorul rus de microelectronice Element a început asamblarea de cipuri în China în 2024. Compania a înregistrat cel puțin patru filiale în China și se află în căutare de profesori de limba chineză pentru angajații săi. Element furnizează microelectronice întreprinderilor ruse din industria de apărare și se află sub sancțiunile SUA încă din 2022.

De asemenea, uzina StankoMașstroi și-a propus transferarea unei părți din producție în China. Încă din 2023, compania rusă și-a anunțat intenția de a produce mașini și utilaje împreună cu grupul chinez aoji Machine Tool.

Raportul C4ADS nu a confirmat debutul producției în China de mașini ale uzinei ruse, dar au dezvăluit că proprietarul StankoMașstroi, Oleg Kocetkov, a înregistrat o companie, sub numele de „Shaanxi Stermasi Technology”, în China. Compania rusă este supusă sancțiunilor SUA din 2023 și are printre clienți săi mai multe întreprinderi din complexul militar-industrial.

Allen Maggard, analist senior la C4ADS, a remarcat că, pe termen lung, China beneficiază mai mult de această cooperare. Dezvoltările și experiența dobândite din Rusia pot ajuta companiile chineze să creeze arme noi și să elimine producătorii ruși de pe piețe.

Henry Ziemer de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a precizat că, din cauza războiului din Ucraina și a sancțiunilor occidentale, Rusia nu se poate descurca fără sprijinul militar-tehnic al Beijingului. Potrivit prognozei sale, cooperarea dintre cele două țări va continua să se extindă în 2027.