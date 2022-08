Rusia construiește la Mariupol un tribunal dotat cu cuști, stil Guantanamo Bay. Cine vor fi "clienții"

Construcția răsună de zgomotele făcute de muncitori și de utilajele lor, în contextul în care ocupanții ruși se pregătesc pentru viitoarele procese ale soldaților ucraineni capturați, relatează Antena 3, care citează The New York Times.

Filarmonica va fi transformată în tribunal, iar în locul boxelor vor fi amplasate cuști în care vor fi băgați acuzații.

Denis Pușilin, liderul separatiștilor pro-ruși din regiunea Donețk, a declarat că soldații ucraineni vor fi aduși în curând în fața instanței.

În iunie, "investigatorii" din zonele separatiste indicau că au deschis peste 1.100 de dosare împotriva prizonierilor capturați, pe care i-au acuzat de "crime împotriva păcii".

Russians are turning the Mariupol Philharmonic into a prison. In addition to the cages, they are building a special bunker-garage to receive paddy wagons that will transport Ukrainian prisoners. This structure is being built exclusively for one purpose - the "tribunal". pic.twitter.com/BbuANpdYzk