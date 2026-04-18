Rusia primește o nouă derogare de la sancțiunile americane, din cauza războiului din Iran

Statele Unite au renunțat din nou la sancțiunile asupra petrolului și produselor petroliere rusești, relatează The Moscow Times. Noua licență pentru Rusia va fi valabilă până pe 16 mai, a anunțat Departamentul Trezoreriei americane. Aceasta se aplică produselor energetice încărcate pe petroliere înainte de 17 aprilie. „Pe măsură ce negocierile cu Iranul intră într-o nouă etapă, Trezoreria americană dorește să se asigure că petrolul rămâne accesibil pentru cei care au nevoie de el”, a declarat un purtător de cuvânt al acesteia. Licența anterioară a expirat pe 11 aprilie. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a susținut că ea nu va mai fi prelungită.

Americanii au ridicat restricțiile asupra exporturilor de petrol din Rusia pe 13 martie. Motivul a fost criza energetică care a izbucnit după începerea războiului contra Iranului. Luptele au dus la blocada Strâmtorii Ormuz, care furnizează 20% din exporturile mondiale de petrol maritim și gaze naturale lichefiate, și au afectat, de asemenea, țările din Golful Persic, inclusiv cei mai mari jucători de pe piața petrolului și gazelor, Arabia Saudită și Qatar. Asta a dus la întreruperi masive ale aprovizionării și la o creștere bruscă a prețurilor.

Bessent a numit relaxarea forțată a sancțiunilor asupra exporturilor de petrol rusesc o măsură „cu țintă precisă și pe termen scurt”, insistând că aceasta nu va duce la beneficii semnificative pentru Kremlin, care folosește aceste venituri pentru a finanța, printre altele, războiul împotriva Ucrainei.

Rusia primește zilnic venituri suplimentare din petrol cu ​​150 de milioane de dolari din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a relatat Financial Times, anterior. Conform calculelor Reuters, asta ar trebui să aducă venituri nete de 9 miliarde de dolari la bugetul țării, în aprilie.

Prețul mediu al țițeiului rusesc Ural a ajuns la 77 de dolari pe baril în martie, cel mai ridicat nivel din octombrie 2023. Bugetul de stat pentru acest an estimează un preț de 59 de dolari. Înainte de războiul din Orientul Mijlociu, un baril de Ural se vindea cu 44,59 dolari.

În ciuda creșterii prețurilor petrolului, deficitul bugetar al Rusiei pentru primul trimestru al anului 2026 a depășit planul anual cu 20%, ridicându-se la 4,6 trilioane de ruble (1,9% din PIB), potrivit unui raport al ministerului finanțelor al lui Putin. Veniturile din petrol și gaze pentru aceeași perioadă au scăzut cu aproape jumătate față de anul trecut, atingând cel mai scăzut nivel de la perioada pandemiei, la 1,445 trilioane de ruble.