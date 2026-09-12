Rusia și-a crescut pentru al patrulea an consecutiv numărul bombelor nucleare. Arsenalul rușilor a crescut cu 226 față de 2020

Rusia a crescut pentru al patrulea an consecutiv numărul focoaselor nucleare desfășurate pe vectori de armament nuclear, potrivit datelor Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), citat de Moscow Times.

În 2026, arsenalul nuclear al Rusiei cuprindea, potrivit estimărilor SIPRI, 5.420 de focoase, dintre care 2.604 se aflau în depozite, 1.020 erau încadrate în categoria celor „retrase din serviciu”, iar 1.796 erau desfășurate pe rachete și bombardiere.

Numărul focoaselor desfășurate a crescut cu 78 într-un singur an. În Statele Unite, care dețin un arsenal nuclear comparabil ca dimensiune cu cel al Rusiei, cifra a rămas neschimbată, la 1.770, la fel ca în anul precedent. Nici Franța și Regatul Unit nu au desfășurat focoase suplimentare pe vectori, menținându-se la 280, respectiv 170.

China și-a mărit și ea numărul focoaselor desfășurate, însă cifra rămâne redusă: 34, față de 24 în 2025. În plus, India a desfășurat pentru prima dată 12 focoase. În total, SIPRI estimează că India deține 190 de focoase nucleare, iar China 620.

Numărul focoaselor desfășurate de Rusia a crescut în fiecare an de război în Ucraina: în 2022 erau 1.588, în 2023, 1.674, în 2024, 1.710, iar în 2025, 1.718. Comparativ cu 2020, Kremlinul a mărit cu 14%, sau cu 226 de unități, numărul focoaselor nucleare montate pe vectori, aducându-l la cel mai ridicat nivel din 2017. Atunci, potrivit SIPRI, Rusia avea 1.950 de focoase desfășurate.

Forțele nucleare terestre ale Rusiei, alcătuite din rachete amplasate în silozuri și sisteme mobile, pot găzdui până la 1.092 de focoase. În prezent sunt desfășurate 892, iar restul se află în depozite, potrivit SIPRI.

Cele 13 submarine strategice ale Flotelor de Nord și Pacific pot transporta în total 208 rachete și 928 de focoase, potrivit calculelor experților institutului. Două submarine se află însă în prezent în reparații complexe, astfel că numărul efectiv de focoase disponibile flotei este de 704.

Alte 586 de focoase sunt alocate bombardierelor strategice, potrivit SIPRI. Numărul este mai mic decât capacitatea maximă de 650 de focoase pe care o poate transporta aviația strategică rusă. SIPRI precizează că doar o parte dintre bombardiere sunt în stare operațională și amintește că, în 2025, Forțele Aerospațiale Ruse au suferit „pierderi operaționale” în urma atacurilor Ucrainei.