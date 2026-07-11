Rusia suspendă transporturile maritime de cereale din Marea Azov, după ce dronele ucrainene au lovit cel puțin 10 tancuri petroliere

1 minut de citit Publicat la 14:09 11 Iul 2026 Modificat la 14:15 11 Iul 2026

Poliția rusă de frontieră a notificat companiile maritime că solicitările de trecere prin Strâmtoarea Kerci nu vor mai fi acceptate. Foto: Profimedia Images

Rusia a suspendat transporturile maritime prin Canalul Azov-Don, care leagă râul Don de Marea Azov, au declarat pentru Reuters trei surse din industria exportului de cereale. Decizia a fost luată în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra a 13 nave rusești în Marea Azov, 10 dintre acestea fiind tancuri petroliere.

Aproape un sfert din exporturile de grâu ale Rusiei, cel mai mare furnizor mondial de cereale, trec prin Marea Azov, au precizat experții consultați de Reuters.

Poliția rusă de frontieră a notificat companiile maritime că solicitările de trecere prin Strâmtoarea Kerci, care face legătura între Marea Azov și Marea Neagră, nu vor mai fi acceptate începând de vineri de la ora 18:10, ora locală. Notificarea nu a precizat o dată la care interdicția va fi suspendată.

Poliția de frontieră rusă e subordonată FSB-ului, principalul serviciu secret al Federației Ruse.

Ministerele ruse ale Agriculturii și Transporturilor nu au informații suplimentare despre această măsură.

Principalele regiuni producătoare de cereale din Rusia sunt Rostov și Krasnodar, amble situate de-a lungul Mării Azov.

Prețul grâului la bursa Euronext a crescut vineri cu 4%, pe fondul informațiilor legate de închiderea rutelor maritime prin Marea Azov.

Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile cu drone asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice ruse, precum și a celei portuare din Strâmtoarea Kerci.

În plus, Ucraina a atacat tancuri petroliere rusești în Marea Azov, a anunțat vineri armata ucraineană. Navele făceau parte din „flota fantomă” folosită de Kremlin pentru transportul de petrol și produse petroliere, pentru evitarea sancțiunile internaționale, a precizat Statul Major al armatei ucrainene. În ultima săptămână, Ucraina a lovit cel puțin 36 de nave rusești și le-a incendiat în Marea Azov și Marea Neagră, a mai precizat armata ucraineană.