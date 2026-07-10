Noul val de atacuri cu drone ucrainene asupra Rusiei. Incendiu la o rafinărie din Krasnodar, 36 de nave din „flota fantomă” distruse

Imagine de arhivă cu urmările unui atac cu drone ucrainene asupra unei rafinării ruse din Omsk. Foto: Profimedia Images

Atacuri cu drone ucrainene au vizat vineri mai multe infrastructuri petroliere din sudul Rusiei, declanşând un incendiu la o rafinărie din regiunea Krasnodar, au declarat autorităţile ruse, adăugând că 376 de drone ucrainene au fost distruse în timpul nopţii, relatează AFP, preluată de Agerpres. De asemenea, dronele navale au distrus 36 de nave din „flota fantomă” a Rusiei, în Marea Azov și Marea Neagră, în ultima săptămână, notează The Independent.

„În urma căderii de resturi de drone, un incendiu a izbucnit la rafinăria Ilski”, a anunţat cartierul general operaţional al regiunii Krasnodar pe Telegram, precizând că nu sunt victime.

Aflată la circa 500 de kilometri de granița cu Ucraina, rafinăria Ilski este printre cele mai mari din sudul Rusiei, cu o producție anuală de 6,6 milioane de tone de petrol, arată Kyiv Independent.

Drone attacks on Russia last night, very preliminary information, likely there's more:



▪️A fire at Taganrog port - looks like the port terminal of Kurgannefteprodukt is burning. The company transships petroleum products and loads them onto seagoing vessels.



▪️A fire at the… https://t.co/bJ3Pi9XQFD pic.twitter.com/7aU6vTmia1 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 10, 2026

Iuri Sliusar, guvernatorul regiunii Rostov, din sudul Rusiei, a raportat că două depozite de hidrocarburi din Azov au fost cuprinse de flăcări în urma unor lovituri aeriene.

Aceste noi atacuri împotriva infrastructurii petroliere au loc într-un moment în care Rusia se confruntă cu dificultăţi extrem de grave în aprovizionare cu combustibil, în peninsula anexată Crimeea.

În plus, Ucraina a atacat alte 12 tancuri petroliere rusești în Marea Azov, a anunțat vineri armata ucraineană. Navele făceau parte din flota fantomă folosită de Kremlin pentru transportul de petrol și produse petroliere, pentru evitarea sancțiunile internaționale, a precizat Statul Major al armatei ucrainene.

În primele patru zile ale săptămânii, Ucraina a lovit cel puțin 36 de nave rusești și le-a incendiat în Marea Azov și Marea Neagră, a mai spus Ministerul ucrainean al Apărării.

Între ora locală 20:00 joi şi ora 07:00 vineri, forţele ruse au distrus 376 de drone ucrainene, a precizat Ministerul rus al Apărării pe aplicaţia de mesagerie Max.

Rusia continuă să atace aproape zilnic Ucraina, la peste patru ani de la începerea războiului. Ucraina şi-a intensificat la rândul său atacurile asupra teritoriului rus, uneori departe de frontieră, vizând în special infrastructura de transport şi depozitare a hidrocarburilor, în încercarea de a paraliza capacitatea Moscovei de a-şi finanţa efortul de război.