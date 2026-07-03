Rusia i-a trimis pe cazaci să facă ordine la benzinăriile din stațiunile de la Marea Neagră, unde cozile sunt kilometrice

Criza benzinei din Rusia, provocată de atacurile ucrainene cu drone împotriva infrastructurii militare și petroliere a regimului de la Kremlin, devine tot mai gravă în ultimele zile Foto: Profimedia Images

Cazaci şi alţi voluntari ajută autorităţile locale şi poliţia la menţinerea ordinii şi evitarea conflictelor la benzinăriile din staţiunea Anapa de la Marea Neagră, în regiunea Krasnodar din Rusia, relatează Reuters, vineri.

Cunoscuţi pentru uniformele lor specifice şi căciulile de blană, cazacii - comunitate militară şi socială istorică din Rusia - asigură acum ordinea publică, prevenind declanşarea unor încăierări, şi dirijează traficul, în timp ce ruşii stau la cozile formate din cauza crizei de carburanţi, în urma loviturilor ucrainene asupra infrastructurii energetice.

Cazacii împiedică șoferii să umple canistre şi menţin ordinea la cozi, a informat, joi seara, pe Telegram, municipalitatea din Anapa.

Ca şi în alte părţi din Rusia şi din teritoriile ucrainene ocupate, fiecare posesor de autoturism are dreptul să cumpere doar 20 de litri de combustibil la fiecare alimentare; o localnică a declarat că e destul pentru o săptămână şi că s-a „obișnuit”. „Dacă s-au introdus restricţii, înseamnă că există un motiv bun”, a adăugat ea.

Măsurile au redus timpul de aşteptare la coadă de la un maxim de patru ore la numai 30-40 de minute, a susţinut un oficial al administraţiei locale.

Un cazac pe nume Anatoli Kasianov, care arăta cam de 50 de ani şi purta o uniformă kaki şi căciula tradiţională, a fost filmat pentru acelaşi mesaj pe Telegram afirmând că „prin jurământ şi chemare, servim patria şi credinţa ortodoxă, ajutând oamenii să se orienteze la benzinărie şi prevenind conflictele”.

Anapa este una din cele mai aglomerate staţiuni din sud-vestul Rusiei. Infrastructura energetică din Krasnodar şi din Crimeea ocupată, situată dincolo de Strâmtoarea Kerci, este atacată frecvent de Ucraina.