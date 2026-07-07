Ucraina atacă intens navele „flotei fantomă” a lui Putin care încearcă să aprovizioneze Crimeea cu benzină

2 minute de citit Publicat la 23:48 07 Iul 2026 Modificat la 23:48 07 Iul 2026

Foto: Profimedia Images

Drone ucrainene au atacat, în ultimele două zile, 12 petroliere din „flota fantomă” a Rusiei care transportau combustibil către Crimeea, a anunțat, marți, armata ucraineană, în contextul intensificării eforturilor guvernului de la Kiev de a izola peninsula ocupată de Rusia, relatează Reuters.

Forțele ucrainene de drone au transmis că au lovit în Marea Azov opt nave vizate de sancțiuni, fiecare cu o capacitate de transport de aproximativ 7.000 de tone. Mai târziu în aceeași zi, au fost lovite alte două petroliere, au adăugat acestea.

Atacurile au urmat lovirii, cu o zi înainte, a altor două nave ale flotei fantomă în aceeași zonă, potrivit forțelor de drone. Marea Azov este o rută esențială de aprovizionare pentru forțele ruse din Crimeea și din alte părți ocupate ale sudului Ucrainei.

Ucraina a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra infrastructurii logistice și energetice din Crimeea, contribuind la penuria de combustibil și determinând autoritățile să declare stare de urgență în peninsulă, un nod esențial pentru efortul de război al Rusiei.

Rusia a anexat Crimeea în 2014, cu opt ani înainte de a lansa invazia in 2022. Autoritățile ruse nu au comentat public atacurile din această săptămână, care au inclus și lovituri asupra unor substații electrice, sisteme radar și instalații de rachete.

Într-un interviu acordat Reuters luna trecută, comandantul forțelor ucrainene de drone, Robert Brovdi, a promis că va tăia efectiv legătura dintre Crimeea și Rusia printr-o campanie de lovituri sistematice.

Ucraina complică logistica navală a Rusiei

Forțele ucrainene de drone au publicat imagini filmate de drone, pe care Reuters nu le-a putut verifica independent, în care navele sunt atacate și izbucnesc în flăcări.

„Lovirea logisticii navale a inamicului complică aprovizionarea cu combustibil și muniție necesare pentru susținerea activităților trupelor ruse, în special pe teritoriul ocupat temporar al Crimeei”, au transmis forțele într-un comunicat.

Doar două dintre cele șapte nave identificate și raportate inițial ca fiind lovite marți erau vizate de sancțiuni internaționale, potrivit unei analize Reuters.

Ucraina le-a cerut de mult timp aliaților să ia măsuri împotriva navelor care ocolesc sancțiunile pentru a transporta petrol rusesc către piețele internaționale.

Ucraina a folosit, anterior, drone maritime pentru a ataca petroliere care transportau petrol rusesc în Marea Neagră, ca parte a unui efort mai amplu de reducere a veniturilor energetice ale Rusiei.

Au existat, de asemenea, mai multe explozii neexplicate la bordul unor petroliere care escalaseră anterior în porturi rusești. Ucraina nu a confirmat și nici nu a negat implicarea, deși surse din domeniul securității maritime au spus că suspectează că Ucraina s-ar afla în spatele incidentelor.