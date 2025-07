Rușii au atacat masiv cu drone Odesa. Explozii și alarme se aud peste tot. Imagini teribile cu drone venite „din diferite direcții”

Rușii au atacat masiv cu drone orașul Odesa din sudul Ucrainei, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Un om a fost ucis și trei au fost răniți, scrie Kyiv Independent.

„Odessa a fost atacată de dronele inamice, peste 20 de aparate au venit spre oraș din diferite direcții”, a declarat primarul Ghenadi Truhanov.

Imagini postate pe rețele sociale arată mai multe incendii în oraș în timp ce se aud sunetul distinct al motoarelor dronelor de tip Shahed, zgomotul sacadat al armamentului antiaerian, explozii și alarme aeriene.

???? The Ukranian city of Odessa is getting absolutely hammered by Russian drones right now. Multiple fires have been recorded. pic.twitter.com/uSxMCz4MFY

„Infrastructura civilă a fost avariată în urma acestui atac. O clădire rezidențială este în flăcări, iar echipele de salvare sunt în curs de a salva persoanele blocate de incendiu”, a adăugat el. „Până în prezent, avem confirmarea decesului unei persoane”, a precizat Truhanov.

„În urma atacului, un incendiu a izbucnit între etajele 6 și 9 ale unui bloc cu 9 etaje. Incendiul a fost stins de salvatori, împreună cu voluntari”, a transmis Serviciul de Urgență de Stat.

Russia struck an apartment building in Odesa tonight, igniting a fire that spread from the sixth to the ninth floor. At least one person was killed, several others injured, homes destroyed. pic.twitter.com/TSS4Bkcs2M