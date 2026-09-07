Rușii au încercat în mod repetat să introducă duminică doi iranieni pe teritoriul NATO. Estonia a închis trecerea frontierei

PPA a închis punctul de trecere cu câteva ore mai devreme decât ora obișnuită de închidere. FOTO: Profimedia Images

Poliția și Garda de Frontieră din Estonia (PPA) au anunțat duminică seara că au închis temporar un punct de trecere a frontierei din sud-estul Estoniei. Punctul de trecere a fost redeschis ulterior. PPA a precizat că a luat această măsură la punctul de trecere Luhamaa, din comitatul Võru, după ce doi cetățeni iranieni au încercat în mod repetat să intre în Estonia fără a avea drept de ședere, potrivit err.ee.

„Am închis astăzi punctul de trecere a frontierei Luhamaa mai devreme decât de obicei. Pe parcursul zilei de astăzi (duminică – n.red.), doi cetățeni iranieni au încercat în mod repetat să intre în Estonia din Rusia, prin punctul de trecere Luhamaa. Cu toate acestea, nu aveau dreptul să treacă frontiera, deoarece amândoi și-au distrus documentele de călătorie imediat după sosirea de pe teritoriul Rusiei”, a anunțat PPA.

Cei doi au continuat să încerce să treacă frontiera după ce au fost trimiși înapoi și după ce autoritățile ruse au fost informate despre acțiunile lor.

„Am informat autoritățile ruse despre incident, însă cetățenilor iranieni li s-a permis să își continue încercările de a intra în Estonia. Prin urmare, am închis temporar punctul de trecere a frontierei Luhamaa. Punctul de trecere va rămâne închis până când Federația Rusă va soluționa situația de partea sa”, a continuat PPA în comunicat.

Personalul de patrulare a frontierei le-a emis celor doi, un bărbat și o femeie, interdicții de intrare în Estonia și i-a returnat în Federația Rusă.

Luhamaa și celelalte puncte de trecere ale frontierei Estoniei cu Federația Rusă sunt deschise doar între orele 07:00 și 19:00. PPA a închis punctul de trecere cu câteva ore mai devreme decât ora obișnuită de închidere, duminică.

Se pare că, începând din luna iulie, au crescut tentativele de imigrație ilegală din partea cetățenilor iranieni, determinând autoritățile estoniene să adopte o poziție fermă pentru a împiedica transformarea punctelor de trecere de la frontiera estică în rute pentru imigrația ilegală în Uniunea Europeană.