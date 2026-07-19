Rușii scot banii de la bănci și îi țin „la saltea”. De ce fenomenul lovește direct finanțarea războiului lui Putin

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Rușii se întorc masiv la plata în numerar, din cauza întreruperilor repetate ale internetului mobil – provocate de atacurile ucrainene cu drone – și al presiunii fiscale tot mai mari, care împinge tot mai multe afaceri să-și ascundă veniturile. De la începutul anului, Rusia a pompat în circulație numerar suplimentar de aproximativ 20 de miliarde de dolari, cea mai mare creștere din afara pandemiei. Fenomenul îngreunează colectarea taxelor exact în momentul în care statul are nevoie de fiecare rublă pentru a finanța războiul din Ucraina.

De la începutul anului, Rusia a introdus în circulație numerar suplimentar în valoare de 1,56 trilioane de ruble (aproximativ 20 de miliarde de dolari) – cea mai mare creștere pentru o perioadă echivalentă din orice an, cu excepția pandemiei de Covid-19, arată datele Băncii Centrale analizate de BBC.

Acest salt survine pe fondul unui val de atacuri ucrainene cu drone, care au determinat în repetate rânduri Kremlinul să întrerupă internetul mobil în zone întinse ale țării, lăsând mulți oameni în imposibilitatea de a plăti cu cardul. Guvernul susține că scopul acestor întreruperi este contracararea atacurilor cu drone.

„Faptul că ai numerar la îndemână îți dă un anumit sentiment de control și de siguranță”, a declarat pentru BBC, sub protecția anonimatului, o femeie din Moscova. „Dacă se întâmplă o urgență în oraș, știu că tot voi putea cumpăra cele strict necesare, chiar dacă rețeaua mobilă cade”.

Această creștere recentă vine după mai multe alte valuri de retrageri de numerar înregistrate în timpul războiului, pe măsură ce rușii au căutat o plasă de siguranță în fața incertitudinii.

Numerarul aflat în circulație crescuse brusc și după ce președintele Vladimir Putin a anunțat o mobilizare parțială, în septembrie 2022, precum și în timpul scurtei rebeliuni a grupării de mercenari Wagner, în iunie 2023.

De această dată, schimbarea îngreunează colectarea taxelor de către stat, tocmai în momentul în care acesta se confruntă cu un deficit bugetar tot mai mare și are nevoie de fiecare rublă pe care o poate strânge pentru a finanța războiul din Ucraina.

Deși sectorul petrolului și gazelor din Rusia, care reprezintă circa un sfert din veniturile statului, a beneficiat de o creștere recentă a prețului petrolului în urma războiului cu Iranul, economia în ansamblu încetinește.

În luna mai, Ministerul Economiei din Rusia și-a redus prognoza de creștere a PIB-ului la 0,4% pentru 2026, ceea ce plasează țara pe traiectoria celei mai slabe creșteri economice din 2022 încoace.

Pentru a-și mări veniturile, Kremlinul a majorat în ianuarie TVA-ul de la 20% la 22% și a coborât pragul de la care întreprinderile mici și mijlocii sunt obligate să îl plătească, împingând multe firme deja aflate în dificultate în pragul colapsului.

Cu marjele de profit strânse de taxele mai mari și de o economie în încetinire, farmaciile, restaurantele, saloanele de înfrumusețare și magazinele de cartier își îndrumă tot mai des clienții spre plata în numerar, pentru a ține o parte cât mai mare din venituri în afara evidențelor contabile.

„Tarabele din piața noastră s-au închis una după alta, pentru că nu mai e profitabil să stai deschis”, a povestit o femeie care deține un mic magazin de haine într-o piață din orașul Pskov, în vestul țării. „Cei mai mulți dintre cei care încă mai vând le cer clienților să plătească în numerar ori de câte ori pot, ca să treacă mai puțini bani prin casa de marcat”.

Taras Skvorțov, directorul financiar al Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, avertiza luna trecută că existau „semne foarte serioase” că tot mai multe firme își plătesc salariile „în plicuri”, pe sub masă.

„Este un moment foarte îngrijorător... Nu vedem banii cash întorcându-se în sistemul bancar prin colectarea de numerar, bancomate sau terminale de autoservire”, a declarat Skvorțov, potrivit agenției de presă de stat Interfax. „Banii rămân în mâinile oamenilor”.

Aproximativ 6% dintre antreprenori au declarat că au apelat la „scheme gri” pentru a face față noii poveri fiscale, inclusiv evitând emiterea bonurilor de casă, potrivit unui sondaj realizat în mai de Opora Russia, cea mai mare asociație a IMM-urilor din Rusia.

Plățile în numerar ajută afacerile să-și subevalueze cifra de afaceri, ca să rămână sub pragul de TVA, în timp ce salariile plătite cash le permit să evite taxele pe muncă.

Combaterea economiei subterane a devenit un obiectiv-cheie pentru Kremlin. Înainte ca majorarea TVA-ului să intre în vigoare, Putin avertiza că noile reguli nu trebuie să împingă firmele în zona gri și cerea o „reducere radicală a muncii ilegale”.

„Un braț al guvernului încearcă să stoarcă cât mai mulți bani de la oameni prin taxe mai mari, amenzi și alte contribuții”, a declarat pentru BBC Alexander Kolyandr, cercetător principal nerezident la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene.

„Dar un altul, încercând să contracareze așa-numitele amenințări teroriste, subminează această strategie, făcând colectarea taxelor mai dificilă”, a spus el, referindu-se la întreruperile internetului mobil.

Instinctul de pe vremea sovietică de a ține banii „la saltea” revine în forță, în ciuda dobânzilor de două cifre oferite la depozitele bancare, menținute ridicate în timp ce banca centrală se luptă cu o inflație persistentă, alimentată de război.

Un depozit la termen de 100.000 de ruble (aproximativ 1.280 de dolari), pe un an, la Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, oferă în prezent o dobândă de 10%.

Cu toate acestea, datele băncii centrale au arătat că rușii au retras 550 de miliarde de ruble din conturile bancare în luna mai, dintre care 200 de miliarde de ruble din depozitele la termen.

Anton, un copywriter care locuiește în Moscova, a povestit că un vânzător dintr-un magazin de viniluri i-a oferit o reducere dacă plătește în numerar. „A fost sincer în privința motivului: taxele mai mari”, a declarat el pentru BBC.

Când întreruperile internetului mobil s-au intensificat, în timpul măsurilor de securitate sporite din jurul sărbătoririi Zilei Victoriei, în luna mai, spune că a văzut oameni chinuindu-se să retragă bani pentru a-i cheltui la o piață de flori din centrul Moscovei.

„Era o femeie care mergea de la un bancomat la altul, căutând unul care să mai aibă bancnote”, adaugă el.